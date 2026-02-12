В Херсонской области дрон уничтожил машину бизнесмена из Петербурга Дениса Сорокина

В Херсонской области беспилотник атаковал перевозивший гуманитарную помощь в прифронтовую зону автомобиль главы петербургской ремонтной компании «Ленремонт» и детского писателя Дениса Сорокина, который успел выскочить из машины до взрыва. Данную информацию подтвердил «Ъ Северо-Запад» сам бизнесмен.

«Я — жив. Потихонечку пробираюсь к дому уже самостоятельно. Мне была оказана первая медицинская помощь. Сейчас восстанавливаюсь. Думаю, что все будет в порядке»,— рассказал он.

Автомобиль предпринимателя сгорел полностью вместе со всей гуманитаркой.

Господин Сорокин в своем Telegram-канале сообщает о себе, что с первых дней СВО активно поддерживает российскую армию и мирных жителей и лично доставляет помощь на передовую: броневики, РЭБ, экипировку и многое другое. Также он проводит «Диалоговые уроки» в школах, включая новые территории РФ. Автор книги «Психологическая самооборона», а также семи произведений про воспитание детей.

Андрей Кучеров