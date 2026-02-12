Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту пропажи двух сестер в Петербурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе городского управления ведомства представить доклад о ходе проверки по факту пропажи матери и двух ее дочерей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Местонахождение 18-летней Ирины Жвалевой и ее 11-летней сестры было неизвестно с 9 февраля. О помощи в их поиске просили на странице петербургского отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Высказывались предположения, что девочки могут быть в секте «Царская империя», куда входит их мать.

12 февраля сестры вместе с матерью появились на видеоролике, записанном в неизвестной квартире. Ирина заявила, что «имеет волю проживать, где хочет».

Артемий Чулков