Глава Коми рассказал об атаке БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Ухте

Губернатор Республики Коми Ростислав Гольдштеин утром 12 февраля подтвердил в своем Telegram-канале информацию об атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Ухте.

По его словам, на месте происшествия зафиксировали возгорание, сейчас там работают оперативные службы. По предварительной информации, никто не погиб и не пострадал. Службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в последний раз БПЛА появлялись на территории Ухтинского района Коми в августе 2025 года. Тогда господин Гольдштеин сообщал о введении режима «беспилотная опасность».

Андрей Маркелов