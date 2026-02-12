Пропавшие петербурженки в возрасте 11 и 18 лет могут быть в секте из-за матери

В Санкт-Петербурге ищут двух сестер, старшей, Марине Жвалевой, 18 лет, младшей — 11. Их местонахождение неизвестно с 9 февраля 2026 года.

О помощи в поиске сестер попросили на странице петербургского отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Полагают, что девочки могут быть в секте «Царская империя», пишет 78.ru.

Место проживания пропавших было определено c отцом. Их могла выкрасть мать, когда сестры шли в школу. Именно тогда их видели в последний раз. Женщина давно состоит в сообществе.

Татьяна Титаева