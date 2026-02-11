Число отравившихся кишечной инфекцией детей в петербургской школе выросло до 72

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», количество детей, у которых были выявлены признаки острой кишечной инфекции (ОКИ) после массового отравления в петербургской школе № 39 в Невском районе, увеличилось с 37-ми до 72 случаев.

Общее число обратившихся за медицинской помощью несовершеннолетних, по данным на 9 февраля, составляет 79 человек, но только семерым из них понадобилась госпитализация. В настоящее время все они выписаны из больницы: школьники с симптомами ОКИ находятся сейчас на амбулаторном лечении.

Исследования Роспотребнадзора выявили, что пациенты и контактные лица заразились норовирусной инфекцией. За организацию пищеблока в образовательном учреждении отвечает АО «КСП «Волна».

В Роспотребнадзоре добавили, что всего в школе зарегистрировано 96 случаев ОКИ.

После инцидента региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. Ситуацию также держит на контроле петербургская прокуратура. При выявлении нарушений надзорный орган примет меры прокурорского реагирования.

Андрей Кучеров