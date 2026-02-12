Михайловский театр в Петербурге может возглавить Ильдар Абдразаков
Художественный руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдар Абдразаков может возглавить Михайловский театр в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Фото: Александр Шапунов
Вопрос с поиском художественного руководителя учреждения стоит очень остро, отметил собеседник агентства. В январе должность покинул Владимир Кехман, занимавший ее почти 19 лет. Исполняющим обязанности худрука назначили музыкального руководителя — главного дирижера театра Александра Соловьева.
Оперный певец и режиссер Ильдар Абдразаков возглавил Севастопольский государственный театр оперы и балета в декабре 2024 года. Спустя год он получил звание народного артиста России.