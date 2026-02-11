На Южном кладбище похоронили убитого девятилетного мальчика из Петербурга

На Южном кладбище в Санкт-Петербурге похоронили девятилетнего мальчика, найденного убитым в водоеме рядом с деревней Яльгелево Ленинградской области. Ребенка провождают в последний путь сочувствующие петербуржцы, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Попрощаться с убитым пришли немногим меньше ста человек. Они принесли на кладбище детские игрушки и цветы. Для панихиды был открыт гроб. Провести открытое для всех желающих прощание решили родственники погибшего, сообщил защитник пострадавшей семьи Никита Сорокин. При этом мать мальчика на церемонию не приехала. На месте дежурят сотрудники полиции и Росгвардии.

Девятилетний мальчик пропал 30 января. О том, что ребенок не вернулся домой, вечером в полицию сообщила его мать. К поискам подключилось более 200 волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт», полиция, Росгвардия и службы технического мониторинга. Как установили правоохранители, на парковке у «Ленты» ребенок иногда подрабатывал, предлагая водителям помыть стекла автомобилей. Камеры наблюдения зафиксировали, как он подошел к внедорожнику Toyota Fortuner и после короткого разговора с водителем сел в машину на пассажирское сиденье.

По версии следствия, Павел Жилкин, ранее знакомый с несовершеннолетним, позвал мальчика в свое авто и повез его в сторону своего место проживания в Яльгелево в Ленобласти. На этом отрезке пути между ребенком и мужчиной произошел конфликт.

Причиной стал отказ мальчика вступить в сексуальный контакт с Жилкиным. Действие породило «личные неприязненные отношения», которые, по версии следствия, вспыхнули внезапно и стали непосредственным мотивом для расправы. Тогда он нанес несколько ударов кулаком в голову потерпевшего. Установлено, что это привело к смерти мальчика еще внутри авто. Убедившись в смерти ребенка, Жилкин утопил труп в Симоновском ручье, чтобы скрыть следы преступления.

Суд в Петербурге 3 февраля отправил обвиняемого в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в СИЗО.

Подробнее о поисках мальчика и задержании фигуранта — в материале «Ъ Северо-Запад».

Полина Пучкова