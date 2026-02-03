Обвиняемый в расправе над ребенком уедет в СИЗО

Сегодня, 3 февраля, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО 38-летнего Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии ведомства, он увез из города девятилетнего Пашу после возникшего между ними конфликта. Мальчика искали четверо суток, к поискам было привлечено более 200 волонтеров. Спасатели достали из-подо льда труп пропавшего ребенка ночью 3 февраля. Следствие считает, что мальчик умер еще в автомобиле фигуранта после того, как Жилкин ударил несколько раз школьника по голове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый в убийстве ребенка Пётр Жилкин (в центре) после заседания суда

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Обвиняемый в убийстве ребенка Пётр Жилкин (в центре) после заседания суда

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии следствия, в 16:00 38-летний Петр Жилкин, ранее знакомый с девятилетним Павлом, находился вместе с мальчиком в салоне своего внедорожника Toyota Fortuner. Автомобиль двигался по маршруту от парковки гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе, 159, к месту проживания подозреваемого — деревне Яльгелево в Ленинградской области. Именно на этом отрезке пути, согласно выводам следствия, между мужчиной и ребенком произошел конфликт. Причиной конфликта стал отказ школьника вступить в сексуальный контакт с Жилкиным. Этот отказ породил «личные неприязненные отношения», которые, по версии следствия, вспыхнули внезапно и стали непосредственным мотивом для расправы. Тогда он нанес несколько ударов кулаком в голову потерпевшего. Установлено, что это привело к смерти мальчика еще внутри авто. Убедившись в смерти ребенка, Жилкин утопил труп в Симоновском ручье, чтобы скрыть следы преступления.

Как передает корреспондент «Ъ Северо-Запад», следствие ходатайствовало об отправке Жилкина в СИЗО. Как настаивали правоохранители, фигурант знал, что его разыскивают, и скрывался от следствия в Псковской области. Кроме того, помыв автомобиль, в котором он наносил удары мальчику, он скрыл следы преступления. Также, уточнил следователь, обвиняемый уничтожил видеозаписи с камер видеонаблюдения со своего дома и другие файлы на технических устройствах.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Петра Жилкина. Его отправят в СИЗО до 31 марта, срок его нахождения там суд может продлить в следующем месяце. Свою вину фигурант не отрицал.

Девятилетний мальчик пропал 30 января. О том, что ребенок не вернулся домой, вечером в полицию сообщила его мать. К поискам подключилось более 200 волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт», полиция, Росгвардия и службы технического мониторинга. Добровольцы осматривали последнее место, где видели Пашу, с беспилотников и патрулировали местность. Управление уголовного розыска координировало работу полиции и Росгвардии в разных районах города. 31 января Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Как установила полиция, на парковке у «Ленты» ребенок иногда подрабатывал, предлагая водителям помыть стекла автомобилей. Камеры наблюдения зафиксировали, как Паша подошел к внедорожнику Toyota Fortuner и после короткого разговора с водителем сел в машину на пассажирское сиденье. Это последнее место, где ребенка зафиксировали камеры. Возможно, мужчина за рулем был знаком мальчику, так как ранее последний уже протирал стекла его авто.

Полиция, отследив перемещения Toyota по камерам, установила, что около 16:45 того же дня автомобиль прибыл в деревню Яльгелево Ломоносовского района Ленобласти, но без ребенка. Машина принадлежала 38-летнему Петру Жилкину, проживавшему в этом населенном пункте. Камеры также зафиксировали, что позже к дому Жилкина на Renault Logan приехала женщина с ребенком, похожим на Пашу, которая затем уехала.

Еще 31 января следователи обыскали дом подозреваемого в Яльгелево, но его самого там не было. По данным «Фонтанки», он уехал из деревни 31 января около 16:00. По данным следствия, позже включал телефон на несколько секунд для отслеживания новостей. Оперативники установили, что мужчина скрывается в Псковской области. 2 февраля группа уголовного розыска задержала Петра Жилкина на улице в Псковской области. Вечером того же дня, после доставки в Петербург в Управление уголовного розыска, подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что утопил ребенка в водоеме рядом с Яльгелево.

Как утверждают СМИ, Паша начал угрожать Жилкину разоблачением о предложении интимных услуг и потребовал за молчание полмиллиона рублей. Кроме того, во время допроса Жилкин утверждал, что ребенок после ударов потерял сознание, но дышал. В Яльгелево фигурант нашел железные трубы и веревку, отвез тело к Нижнему Шингерскому водопаду, привязал к трубам и утопил в воде. После этого он бежал в Псков.

После дачи показаний следователи вместе с задержанным выехали на указанное им место. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что они также подключились к ночным поискам. Вскоре работу было решено продолжить утром, но, несмотря на это, добровольцы ночью все равно осматривали местность и увидели у водопада вмерзший в лед рюкзак, пишет 47news. В правоохранительных органах подтвердили, что тело мальчика было обнаружено и извлечено из воды.

По данным Telegram-каналов, при задержании у Петра Жилкина был ноутбук, на котором оперативники обнаружили детскую порнографию и переписки, подтверждающие информацию о том, что он ранее был знаком с девятилетним Пашей (в переписке ребенок угрожал раскрыть некую информацию, если не получит денег).

Во вторник, 3 февраля, следком предъявил обвинение в убийстве малолетнего 38-летнему жителю Петербурга Петру Жилкину. Следствием и криминалистами уже проведена проверка показаний на месте. Назначен ряд судебных экспертиз, включая молекулярно-генетические и компьютерно-технические. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР. Председатель следкома Александр Бастрыкин поручил руководству петербургского управления доложить о промежуточных результатах.

Петру Жилкину 38 лет. Он родился в Луганской области, до 2010 года жил под Ростовом-на-Дону, после чего переехал в Петербург. Состоял в браке, есть дочь — ровесница погибшего Паши. В конце 2025 года зарегистрировался в Ленобласти как индивидуальный предприниматель в сфере строительства. Ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Полина Пучкова