Заправки в Ухте подняли цены на бензин после прилета БПЛА

После атаки беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Ухте некоторые городские заправки изменили цены на бензин. Чиновники инициировали проверку по этому факту.

Глава муниципального округа «Ухта» Марина Метелева призвала жителей города не поддаваться панике. Она убедила ухтинцев в достаточном количестве топлива.

«Некоторые заправки на фоне произошедшего повысили стоимость бензина. С этим сейчас разбираемся и проводим проверку, насколько обоснованы такие шаги»,— написала госпожа Метелева.

В результате атаки БПЛА на нефтеперерабатывающий завод произошло возгорание. При происшествии никто не пострадал.

Татьяна Титаева