Петербуржец Петр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде в Италии

Российский фигурист из Санкт-Петербурга Петр Гуменник стал шестым в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии. К началу соревнований в произвольной программе он шел 12-м.

Спортсмен исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов + тройной тулуп, секвенцию четверной сальхов + два двойных акселя, сольный тройной аксель, каскад тройной лутц — двойной риттбергер. Все вращения и дорожка шагов были выполнены на максимальный, четвертый уровень.

За произвольную программу фигурист получил 184,49 балла. Сумма за короткую и произвольную программы составила 271,21 балла.

«Золото» досталось спортсмену из Казахстана Михаилу Шайдорову (291,58). На втором месте — японец Юма Кагияма (280,06), на третьем — японец Сюн Сато (274,90).

Татьяна Титаева