Заброшенный Невский рынок могут передать Ленобласти

Правительство Петербурга отказалось от идеи преобразовать заброшенный Невский рынок на проспекте Обуховской Обороны в «мультибрендовый центр белорусских товаров». На заседании при участии вице-губернатора города Кирилла Полякова, которое состоялось еще в ноябре 2024 года, было принято решение о нецелесообразности реализации проекта, сообщил глава администрации Невского района Алексей Гульчук в ответ на запрос депутата фракции «Яблоко» Ольги Штанниковой.

О создании центра белорусских товаров в Петербурге договорились на рабочей встрече губернатора Александра Беглова с полномочным послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым (ныне глава администрации президента РБ) в 2023 году. Господин Беглов тогда заявлял, что инвестор уже разработал финансовую модель и концепцию проекта, а предложения уже изучают профильные комитеты. Имя инвестора, сроки реализации проекта и инвестиции не разглашались. Впрочем, идея так и осталась идеей.

По словам Алексея Гульчука, сейчас в Смольном, в связи с обращением губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, прорабатывается вопрос о передаче Невского рынка 47 региону. Соответствующее поручение дал в начале октября Александр Беглов. В профильных комитетах Петербурга оперативно на вопросы о будущем Невского рынка не ответили.

Надежда Ярмула