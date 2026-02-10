Историческое здание на Фонтанке переделают под отель более чем за 1 млрд рублей

Инвестор вложит более 1 млрд рублей в приспособление под отель исторического здания по адресу: набережная Фонтанки, 163, внесенного в реестр объектов культурного наследия регионального значения под наименованием «Дом С. Н. Завальевского — М. В. Северова». Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рендер дома на набережной Фонтанки, 163 после реставрации

Фото: Telegram-канал Бориса Пиотровского Рендер дома на набережной Фонтанки, 163 после реставрации

Фото: Telegram-канал Бориса Пиотровского

Дом, построенный на рубеже XVIII и XIX веков, в 2023 году за 156 млн рублей приобрело ООО «Гелант» Сергея Степанова. Эта компания связана с сетью отелей Academia, управляющей гостиницами в Петербурге, Москве и Дубае. Тогда эксперты оценивали необходимый объем инвестиций в объект в 200-250 млн рублей.

По словам господина Пиотровского, комплексное обследование здания уже проведено. Большая часть из упомянутого 1 млрд рублей направлена на восстановление фасадов и прокладку современных инженерных коммуникаций без нарушения исторического облика и интерьеров.

Артемий Чулков