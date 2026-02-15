Экс-депутат ЗакСа Петербурга Игорь Риммер умер на 81-м году жизни

В возрасте 80 лет скончался бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Риммер. Об этом 15 февраля сообщил телерадиоведущий и политик Дмитрий Грызлов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Игорь Сергеевич сыграл огромную роль в моей жизни, он во многом был для меня старшим товарищем и авторитетом! Он прожил огромную и очень яркую жизнь! Соболезнования родным и близким! Игорь Сергеевич, спите спокойно!» — написал господин Грызлов в соцсетях.

Игорь Риммер родился 28 сентября 1945 года в Ленинграде. Начал трудовой путь в 1961 году на «Петрозаводе» учеником электромонтажника. В дальнейшем работал заместителем директора Механического завода Ленинградской военно-морской базы, а также генеральным директором ЗАО «Балтика».

В феврале 1998 года Игорь Риммер был избран депутатом муниципального образования №34 «Малая Охта», где стал первым заместителем председателя совета. В том же году он получил мандат депутата ЗакСа второго созыва, затем избирался в третий и четвертый созывы. В парламенте работал в профильных комиссиях и комитетах, в частности занимался вопросами городского хозяйства, местного самоуправления и транспорта. Входил в состав фракции «Единая Россия».

Артемий Чулков