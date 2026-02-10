Петербургская компания «Глобокс Морское проектирование» увеличит долю в «СБК Регион»

Петербургское ООО «Глобокс Морское проектирование» намерено довести свою долю в уставном капитале московской компании «СБК Регион» до 10%, сообщает «Деловой Петербург».

По данным системы СПАРК, петербуржцы уже владеют небольшой долей в московском предприятии. «СБК Регион» специализируется на строительстве краболовов на Окской судоверфи в Нижегородской области, где выполняет субподрядные работы на общую сумму около 240 млн рублей.

По словам гендиректора «Глобокса» Сергея Цыварева, «СБК Регион» активно развивается и может привлечь до 250 квалифицированных рабочих для верфи, в то время как «Глобокс» обеспечивает инженерное сопровождение проектов.

Бизнес-модель «СБК Региона» основана на работе выездных бригад без собственного производства. Эксперты указывают на риски такой модели, главный из которых — кадровый. Квалифицированные судостроители (сварщики, сборщики) — дефицитные специалисты, конкуренция за них очень высока.

В планах московской компании — завершение строительства нескольких судов. На Окской судоверфи организация строит три краболова, сроки сдачи которых могут сдвигаться.

Андрей Маркелов