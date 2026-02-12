Пропавшие петербурженки 18 и 11 лет вышли на связь вместе с матерью

Пропавшие 18-летняя Ирина Жвалева и ее 11-летняя сестра вместе с матерью появились на видеоролике, записанном в неизвестной квартире. Старшая из сестер заявила, что «имеет волю проживать, где хочет», сообщает 78.ru.

«По религиозным убеждениям я отказалась от документов и не пользую ими, но мой отец принуждал меня брать их и пользоваться»,— рассказала Марина на видеозаписи.

По словам девушки, отец ругался на них за отказ использовать электронные пропуска в школу и проездные в транспорте.

Местонахождение сестер было неизвестно с 9 февраля. О помощи в их поиске просили на странице петербургского отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Высказывались предположения, что девочки могут быть в секте «Царская империя», куда входит их мать.

