Главные новости за 12 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Санкт-Петербурге пропали две сестры 18 и 11 лет. Сообщалось, что они оказались в секте «Царская империя», в которой состоит их мать. Позднее они вместе с матерью появились на видеоролике, записанном в неизвестной квартире. Старшая сестра Ирина заявила, что «имеет волю проживать, где хочет». Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту их пропажи.

В Херсонской области беспилотник атаковал перевозивший гуманитарную помощь в прифронтовую зону автомобиль главы петербургской ремонтной компании «Ленремонт» и детского писателя Дениса Сорокина, который успел выскочить из машины до взрыва. Автомобиль полностью сгорел.

Также БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ухте. На месте происшествия зафиксировали возгорание, сейчас там работают оперативные службы. По предварительной информации, никто не погиб и не пострадал. После инцидента заправки в городе подняли цены на бензин, в связи с чем чиновники инициировали проверку.

Художественный руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдар Абдразаков может возглавить Михайловский театр в Петербурге. В январе должность покинул Владимир Кехман, занимавший ее почти 19 лет. Исполняющим обязанности худрука назначили Александра Соловьева.

Смольнинский райсуд Петербурга заочно арестовал правозащитницу и основательницу проекта «Ковчег» (признан иностранным агентом) Анастасии Бураковой (признана иностранным агентом). Ее подозревают в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Комплекс зданий бывшего следственного изолятора «Кресты» в Петербурге внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН) в качестве ОКН регионального значения.

Бывшую фабрику-кухню на Московском проспекте, 114 в Петербурге планируют реконструировать под бизнес-центр. В трехэтажном здании первый этаж отдудаут под рестораны, банки и торговые функции, верхние — под офисы. Завершить работы по приспособлению планируют к концу 2027 года.

В Петербурге задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в попытках поджечь заправки на Обводном канале и Московском проспекте. Он поджигал портфели на территории заправок, после чего скрывался с места происшествия. СКР возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По версии ведомства, молодой человек действовал под влиянием телефонных мошенников.

АО «ЦНИИМФ» (Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота) инвестировало 30 млн рублей в создание собственного производства судовой мебели для гражданского судостроения. Планируется, что годовая производственная мощность предприятия составит 518 куб. метров.

Колпинский райсуд Петербурга арестовал Дмитрия Воробьева и Геннадия Святкина, по делу о хищении свыше 1,3 млн рублей при исполнении госконтракта на ликвидацию несанкционированных свалок. Ранее о задержаниях по этому делу сообщали в ФСБ. В число подозреваемых также попала Наталья Лазаревич — полная тезка руководителя ГКУ «Центр энергосбережения Ленинградской области». Общая сумма похищенных фигурантами средств, по данным спецслужбы может превышать 40 млн рублей.

Экспертиза водопроводной воды на улице Лени Голикова в Кировском районе Петербурга установила, что проба не соответствует СанПиН из-за превышения показателя «общее микробное число». На юго-западе Петербурга жители уже некоторое время жалуются на качество водопроводной воды, в том числе на запах, мутность и изменение цвета.

На Стремянной улице, 21/5 в Петербурге открыли новый визовый центр Японии. окументы принимают с понедельника по пятницу с девяти утра до четырех часов дня. Минимальный срок оформления визы — четыре рабочих дня.

В Петербурге возбудили уголовное дело о теракте после поджога электропоезда. Фигуранту — 20-летнему молодому человеку — грозит до 20 лет лишения свободы.