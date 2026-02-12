Суд в Петербурге арестовал фигурантаов дела о хищении 1,3 млн рублей на уборке свалок

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 апреля Дмитрия Воробьева и Геннадия Святкина, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по делу о хищении 1 324 653,78 рублей при исполнении госконтракта на ликвидацию несанкционированных свалок. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, Воробьев, работая в ООО «Комплекс» и зная о контракте между ГКУ «Агентство благоустройства и коммунального хозяйства Колпинского района» и компанией, вступил в сговор с руководителем ООО «Комплекс» Геннадием Святкиным и неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «Комплекс», ООО «Авто Л.С.» и АО «Чистый город». С 28 августа по 25 декабря 2023 года соучастники изготовили и представили в СПб ГКУ подложные документы об исполнении работ.

В результате 25 декабря 2023 года на счет ООО «Комплекс» перечислили бюджетные средства в размере 1 324 653,78 рублей. Дмитрия Воробьева задержали 11 февраля 2026 года, обвинение ему не предъявлялось. Защита просила избрать домашний арест или запрет определенных действий.

