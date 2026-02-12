Фабрику-кухню на Московском проспекте в Петербурге приспособят под бизнес-центр

Бывшую фабрику-кухню на Московском проспекте, 114 в Санкт-Петербурге планируют реконструировать под бизнес-центр О редевелопменте здания рядом со станцией метро «Московские ворота» и Московскими триумфальными воротами сообщил РБК Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: citywalls.ru Фото: citywalls.ru

О проекте изданию сообщила проектная компания «М.Г.Прайват Реконстракшн». Заказчиком выступает ЗПИФ «Комбинированный “Базовые инвестиции-М”» под управлением ООО УК «РУСКАПИТАЛ», а собственником объекта является компания «Союз Девелопмент», купившая здание весной 2025 года.

Бизнес-парк «М114» займет 6,5 тыс. кв. м. В трехэтажном здании первый этаж отдудаут под рестораны, банки и торговые функции, верхние — под офисы. Завершить работы по приспособлению планируют к концу 2027 года.

Здание на Московском проспекте, 114 построили в 1936 году по проекту архитекторов Евгения Катонина и Евгения Соколова. Во время Великой Отечественной войны объект серьезно пострадал, восстановление началось в 1944 году, а в 1950-м там открылся «Ленинградский пищевой комбинат Московского района». Позднее предприятие получило название «Комбинат детского питания и пищевых концентратов». В 2010-х годах оно полностью прекратило работу.

Артемий Чулков