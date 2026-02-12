ФСБ занялась мошенническими схемами по свалкам в Петербурге, задержаны двое

Сотрудники ФСБ и полиции задержали двоих фигурантов дела о хищении бюджетных средств, выделенных на ликвидацию свалок в Петербурге и Ленобласти, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Под подозрением — Наталья Лазаревич, полная тезка руководителя ГКУ «Центр энергосбережения Ленинградской области», и Геннадий Святкин, предположительно возглавляющий ИП «Авто Л.С.». По версии следствия, они предоставили подложные документы о выполненных работах и похитили крупную сумму денег.

В ходе оперативных мероприятий всплыли новые эпизоды. У следствия есть основания полагать, что те же лица могли похитить еще около 40 млн рублей по фиктивным госконтрактам на вывоз промышленного мусора и ликвидацию незаконных свалок. Деньги списывали, работы не проводили. Сейчас по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, фигурантам скоро изберут меру пресечения.

«Авто Л.С.» в 2025 году действительно активно работал с бюджетом: компания значится исполнителем контрактов на вывоз свалок в Кировском, Петродворцовом и Курортном районах Петербурга, а также в ряде поселений Ленобласти — Аннинском, Будогощском, Заневском, Калитинском и Большеврудском.

Андрей Маркелов