Новый визовый центр Японии открыли в Петербурге на Стремянной улице

В Петербурге на Стремянной улице, 21/5, открыли новый визовый центр Японии, об этом сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Оформление документа стоит всего 970 рублей — это сервисный сбор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

Документы принимают с понедельника по пятницу с девяти утра до четырех часов дня. Минимальный срок оформления визы — четыре рабочих дня. Тем не менее, подавать документы в центр стоит за несколько недель до планируемой поездки.

Ранее «Ъ» сообщал, что в 2025 году страна восходящего солнца стала лидером по росту спроса на визы со стороны деловых туристов из России — показатель прибавил 89% год к году.

Андрей Маркелов