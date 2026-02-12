Суд в Петербурге заочно арестовал правозащитницу-иноагента Анастасию Буракову

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу правозащитнице и основательнице проекта «Ковчег» (признан иностранным агентом) Анастасии Бураковой (признана иностранным агентом). Ее подозревают в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Сама правозащитница находится за пределами России. 24 июня 2025 года ей предъявили заочное обвинение, а 30 июля того же года объявили в международный розыск.

Срок меры пресечения составит два месяца с момента задержания на территории России либо после пересечения границы и передачи конвойной службе ФСИН.

Артемий Чулков