Петербургский НИИ открыл собственное производство судовой мебели

АО «ЦНИИМФ» (Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота) инвестировало 30 млн рублей в создание собственного производства судовой мебели для гражданского судостроения, рассказали «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе компании.

На площадке наладят выпуск судовой композитной и мягкой (неметаллической) мебели, а также декоративных погонажных изделий для судов (наличники, оконницы, плинтуса, перила и др.). Планируется, что годовая производственная мощность предприятия составит 518 куб. метров.

В перспективе компания рассматривает поэтапное наращивание объемов и расширение номенклатуры, в том числе выпуск судовых противопожарных дверей внутреннего и наружного контуров, систем модульной зашивки, судовой металлической мебели и санитарных кабин.

Среди потенциальных заказчиков в НИИ видят предприятия, входящие в контур ОСК (Адмиралтейские верфи, Балтийский завод, Выборгский судостроительный завод, Средне-Невский судостроительный завод, ССК «Звезда» и другие).

АО «ЦНИИМФ» ведущая в РФ научная организация, которая занимается проблемами морского транспорта, в том числе, развитием морских судов и портов, ледокольным и атомным флотом, проектированием судов транспортного и служебно-вспомогательного флота, технологиями перевозки грузов, радиационной безопасностью, охраной труда, развитием арктической морской транспортной системы и прочим.

Судя по финотчетности АО «ЦНИИМФ», учредителями общества в равных долях являются его дочерние компании: ООО «Балтинтерконтроль» (19%), ООО «Балтстар» (19%), ООО «Балтинформ» (19%), ООО «Балтсервис» (19%) и ООО «Балтех» (18,9%). Оставшаяся часть акций находится у физлиц. Гендиректором ЦНИИМФ значится Сергей Буянов. Выручка ЦНИИМФ в 2024 году составила 880 млн рублей, чистая прибыль 71 млн рублей.

Владимир Колодчук