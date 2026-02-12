Экспертиза нашла превышение микробного числа в воде на юго-западе Петербурга

Жители улицы Лени Голикова в Кировском районе Санкт-Петербурга получили результаты независимой экспертизы водопроводной воды. По микробиологическим показателям проба не соответствует СанПиН из-за превышения показателя «общее микробное число», пишет 78.ru.

По данным издания, при нормативе не более 50 в образце зафиксировали значение 280. В документах экспертизы указано, что превышение общего микробного числа свидетельствует о высокой бактериальной загрязненности воды.

На юго-западе Петербурга жители уже некоторое время жалуются на качество водопроводной воды, в том числе на запах, мутность и изменение цвета. Проблемы, по словам горожан, появились после пожара на Автовской ТЭЦ 29 декабря. Также на запах в горячей воде массово жалуются жители Колпино.

Артемий Чулков