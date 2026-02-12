Комплекс зданий бывшего СИЗО «Кресты» включили в реестр объектов культурного наследия

Комплекс зданий бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН) в качестве ОКН регионального значения. Соответствующее распоряжение городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) опубликовано 12 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Недавно стало известно, что исторический комплекс получит новый фирменный стиль, который разработает студия Артемия Лебедева. Заказчиком выступила группа компаний «КВС», реализующая проект редевелопмента бывшей тюрьмы.

Артемий Чулков