Поджог электрички стал для петербуржца уголовным делом о теракте

Следствие возбудило уголовное дело о теракте после поджога электропоезда, сообщает пресс-служба транспортной полиции. Фигуранту — 20-летнему молодому человеку — грозит до 20 лет лишения свободы.

Сейчас петербуржец находится под стражей. Правоохранителям уже известно, что он действовал по указанию неизвестного куратора.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что инцидент произошел у дома 63 по Лесному проспекту. Молодой человек облил состав легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его, находясь на железнодорожных путях.

Андрей Маркелов