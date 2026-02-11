Девелоперы обсудят развитие рынка новостроек на конференции «Коммерсантъ-Урал»

Уральские и федеральные девелоперы, а также эксперты строительной отрасли и представители власти обсудят планы на 2026 год и сделают прогноз о том, как будет развиваться рынок недвижимости Екатеринбурга в непростых экономических условиях. 17 февраля ИД «Коммерсантъ-Урал» проведет круглый стол в бизнес-центре «Президент» на тему «Девелопмент новой волны: как и что строить в 2026 году».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Участники мероприятия расскажут, как изменение условий по программам льготного кредитования скажется на поведении застройщиков, как отразится отмена моратория на штрафы для девелоперов за просрочку сдачи недвижимости, а также как высокая конкуренция повлияет на рынке новостроек, а также запуска каких проектов ждать в этом году в уральской столице.

Спикерами конференции выступят министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов, директор департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов, представители уральского строительного холдинга «Атом», ГК «Атлас Девелопмент», ГК «КОРТРОС», федерального девелопера «Унистрой», компаний «Стройтэк», «Баден девелопмент», «Свобода мысли», RED.Технология и коллегии адвокатов «Регионсервис».