В Белгороде ищут подрядчика для ремонта школы за 216 млн рублей

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» администрации Белгорода объявило аукцион на ремонт школы №13 в облцентре. Начальная цена контракта — 216 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно документации, подрядчику с даты заключения контракта до 1 декабря 2026 года предстоит провести демонтаж, общестроительные работы, смонтировать инженерные системы, системы автоматизации и диспетчеризации, пожарную и охранно-тревожную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией, видеонаблюдение и систему контроля доступа. Также требуется обеспечить доступность учреждения для маломобильных групп населения и выполнить благоустройство территории. Гарантийный срок на различные виды работ составляет пять лет.

Заявки на аукцион принимаются до 30 января, итоги подведут 3 февраля.

В декабре «Ъ-Черноземье» сообщал, что на ремонт школы №46 в Белгороде выделят 531 млн руб. По данным портала госзакупок, победитель аукциона определен, но с ним пока не заключили контракт.

Кабира Гасанова