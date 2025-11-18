Детсад в белгородской Терновке построят за 273,5 млн рублей

Белгородский минстрой с четвертой попытки заключил контракт на строительство детского сада в селе Терновка Яковлевского округа. Победителем аукциона стало местное ООО «Л+» Сергея Ермоленко. Компания снизила начальную цену контракта в 290,9 млн руб. до 273,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Всего в торгах участвовали две компании. Название второй не раскрывается. Она оценила свои услуги в 275 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Л+» было зарегистрировано в Белгороде в апреле 2018 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Бенефициар и директор — Сергей Ермоленко. Он также владеет местным ООО «Латитудострой» (специализированные строительные работы) и московским ООО «Латитудо-М» (занимается тем же, чем и «Л+»). 2024 год «Л+» завершило с выручкой 112 млн руб. и чистой прибылью 5,6 млн руб.

Согласно документации, подрядчику предстоит до 4 декабря 2026 года построить здание общей площадью 2,8 тыс. кв. м, рассчитанное на 180 мест. Гарантийный срок на работы составит пять лет.

Все предыдущие торги на возведение детсада не состоялись из-за отсутствия участников.

Алина Морозова