В Воронежской области ищут подрядчика для строительства школы за 830 млн рублей

Администрация Хохольского района Воронежской области объявила электронный конкурс на строительство двухэтажной школы с подвалом в поселке опытной станции ВНИИК Петинского сельского поселения. Начальная цена контракта — 829,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — средства областного и местного бюджетов. Согласно проекту, школа рассчитана на 220 учеников и 31 преподавателя. В здании предусмотрены два вестибюля, три гардеробные, помещение охраны, библиотека, зрительный зал на 155 человек, столовая, спортивный зал с инвентарной и медицинские кабинеты.

Победителю тендера предстоит построить основное здание учебного учреждения с отделкой и всеми инженерными системами, а именно водо- и электроснабжения, вентиляции, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, возвести такие вспомогательные объекты, как котельная, автостоянка, станция водоподготовки, септики, а также полностью благоустроить и озеленить прилегающую территорию и обеспечить доступную среду для маломобильных групп населения.

Работы требуется выполнить в пять этапов до 1 декабря 2027 года. Гарантийный срок составит пять лет. Подавать заявки на конкурс можно до 24 февраля, итоги подведут 27-го.

На прошлой неделе стало известно, что тамбовское ООО «Дизайн-строй» отремонтирует в облцентре школу за 146 млн руб.

Кабира Гасанова