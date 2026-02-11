СКА ударил звездами

Хоккеисты СКА одержали третью подряд победу в чемпионате КХЛ, обыграв в Нижнекамске местный «Нефтехимик» 5:1. Результат — неожиданный для армейцев, потому что с крупным счетом они обыгрывают соперников в этом сезоне не так часто. И победными сериями болельщиков не балуют. В новом году это первая такая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч «Нефтехимик» – СКА

Фото: ХК СКА Хоккейный матч «Нефтехимик» – СКА

Фото: ХК СКА

Матчу в Нижнекамске предшествовал «звездный уикенд» в Екатеринбурге, где собрались участники традиционного шоу КХЛ под названием «Матч звезд». На это мероприятие голосованием болельщиков, представителей СМИ и лиги были выбраны два игрока СКА — форварды Матвей Короткий и Марат Хайруллин. Именно им суждено было сыграть ключевую роль в дуэли с «Нефтехимиком». Короткий забросил свою первую шайбу после травмы, из-за которой он пропустил почти три месяца. Причем сделал это в самый нужный момент — когда хозяева в начале второй двадцатиминутки повели в счете. Петербуржцы пропустили обидную шайбу, не сумев реализовать большинство и упустив игрока, который выскочил на лед со скамейки штрафников. Форвард «Нефтехимика» Дамир Жафяров разобрался с голкипером СКА Артемием Плешковым. Но Короткий через шесть минут забил не менее красивый гол, совершив проход в чужую зону и отправив шайбу в верхний угол.

Затем Матвей выступил в роли ассистента, снабдив передачей Марата Хайруллина, который поразил цель с близкого расстояния. А еще через несколько минут шайбу отправил в «девятку» ворот хозяев канадец Джозеф Бландизи. Второй период стал переломным в этом матче, завершившись со счетом 3:1 в пользу СКА. В конце этого отрезка игры две минуты штрафа схватил тот же Бландизи, и у «химиков» появился шанс перехватить ускользающую инициативу. Но в начале третьего периода эти попытки свел на нет Хайруллин, заехавший в чужую зону и «расстрелявший» вратаря соперника. Так гости забили в меньшинстве. После этого исход матча уже не вызывал сомнений. Еще один раз отличился у СКА Сергей Плотников, вогнавший шайбу в сетку с острого угла — это уже когда армейцы атаковали впятером троих соперников.

Интересно, что перед этим матчем СКА объявил о назначении тренером Леонида Тамбиева — он пополнил бригаду, которую возглавляет Игорь Ларионов. Кроме Тамбиева, в ней еще Юрий Бабенко и Борис Миронов, пришедшие в клуб по ходу этого сезона. На этом перестройка на «командном пункте» СКА завершена: менять там что-то еще просто нет времени. Да и выступать армейцы после новых назначений стали лучше. Теперь перестановки возможны только в том случае, если команда совсем завалится в чемпионате. Приглашать со стороны уже никого не будут — просто перераспределят полномочия. Но, скорее всего, СКА доиграет сезон под руководством Игоря Ларионова. Если бы его хотели уволить, то сделали бы это раньше. Например, после семи поражений подряд в чемпионате, чего с армейцами ранее никогда не случалось.

А сейчас СКА выиграл третий матч подряд, добавив победу над «Нефтехимиком» к успехам в играх с минским «Динамо» (4:3 в овертайме) и «Северсталью» (3:1). Последний раз СКА побеждал в трех матчах подряд в начале декабря. А с крупным счетом обыгрывал соперника в конце декабря — минское «Динамо» (4:1). Все три февральские победы одержаны на чужих площадках. За последнюю нужно сказать спасибо не только форвардам Короткому и Хайруллину, который в итоге набрал 2+2, но и вратарю Артемию Плешкову, отразившему 41 бросок. За это Игорь Ларионов голкипера армейцев похвалил, а вот то, что «Нефтехимик» нанес 42 броска, его беспокоит. Нельзя давать соперникам столько шансов, дал понять после игры наставник СКА. Сами армейцы бросили по чужим воротам 41 раз.

Дальше у СКА матч против «Барыса» в Астане 12 февраля. Клуб из Петербурга по-прежнему на восьмом месте в Западной конференции КХЛ, но до московского «Динамо» лишь два очка, до «Спартака» — четыре. А отрыв от китайских «драконов» увеличился до 13 очков. Им догнать СКА на финише чемпионата будет крайне трудно.

Кирилл Легков