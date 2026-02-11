Что смотреть на Олимпиаде 11 февраля

В среду, 11 февраля, на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо российские спортсмены выступать не будут. Тем не менее, перечень любопытных дисциплин не назовешь коротким. Среди главных событий — старт хоккейного турнира, индивидуальная гонка у биатлонисток и развязка в танцах на льду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David W Cerny / Reuters Фото: David W Cerny / Reuters

Пожалуй, самое ожидаемое событие Олимпиады — хоккейный турнир, на который после 12-летнего перерыва отпустила своих игроков НХЛ — стартует в среду (см. «Ъ» от 11 февраля) Правда, стартует, строго говоря, не самыми интересными матчами. Первыми в борьбу вступают команды из группы, в которой выступает страна-хозяйка. Ее сборная сыграет с входящей в пул фаворитов шведской командой. А чуть раньше встретятся финны и словаки.

В 15-километровой биатлонной индивидуальной гонке у женщин ситуация запутанная. В смешанной эстафете все уже могли видеть, на что способны Лу Жанмонно и Жюлья Симон. А ведь за их спинами в сборной Франции есть другие сильные биатлонистки. Хорошая возможность в такой, сильно зависящей от точности на огневых рубежах, дисциплине есть у итальянок Лизы Витоцци и Доротеи Вирер. Именно эта особенность «индивидуалки» позволяет рассчитывать на успех и немкам Франциске Пройс и Ванессе Фойгт — небыстрым, но стреляющим. А еще есть финка Суви Минкинен и сестры Эльвира и Ханна Эберг из Швеции. В общем, вариантов — уйма. А любители совсем уж сказочных сценариев могут последить за представляющей Словакию Анастасией Кузьминой. Красивая ведь история: трехкратная олимпийская чемпионка, не уезжавшая без золота ни с одних Игр, в которых участвовала, после пятилетней паузы возобновила карьеру и вновь выступит на главной сцене. Правда, на чудо свежие результаты 41-летней спортсменки не намекают.

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс довольно неожиданно оказались вторыми после ритм-танца. Однако оторвались лидеры — недавно ставшая француженкой (прежде она представляла Канаду) Лоранс Фурнье-Бодри со своим титулованным партнером Гийомом Сизероном — совсем немного. 46 сотых балла — пыль. Словом, фаворитский статус дуэт из США утратил едва ли.

У конькобежцев на дистанции 1000 м золота ждут от 21-летнего Джордана Штольца. В этой дисциплине он удерживает мировой рекорд. А при идеальном раскладе молодой американец, после прошлой Олимпиады взявший семь золотых медалей чемпионатов мира, может увезти из Италии аж пять наград высшего достоинства: также на 500 м, 1500 м, в командном преследовании и, возможно, масс-старте.

Два комплекта медалей разыграют саночники. Они распределят награды в двойках. У женщин эта дисциплина ранее не была олимпийской. А у мужчин она была таковой с 1964 года, то есть с самого принятия санного спорта в олимпийскую семью. Целое десятилетие в этом подвиде доминировали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. В Кортина-д’Ампеццо они приехали в надежде взять четвертое подряд золото в дисциплине. А вообще тезки — шестикратные олимпийские чемпионы. Если к триумфу в двойках они добавят триумф в эстафете, то догонят рекордсменов по числу ценнейших наград на зимних Играх — лыжников Марит Бьорген и Бьорн Дэли и биатлониста Уле Эйнар Бьорндален. У каждого их по восемь.

Для швейцарского горнолыжника Марко Одерматта, возглавляющего зачет текущего Кубка мира, Олимпиада в Италии в полной мере удачной считаться пока не может. В скоростном спуске он провалился, а в командной комбинации с партнером Лоиком Мейяром взял серебро. Однако в среду это может измениться: супергигант принято считать его профильной дисциплиной. В ней Одерматт взял золото Игр в Пекине четыре года назад. Помешать ему повторить успех может прежде всего соотечественник Франьо фон Алльмен, для которого турнир пока складывается безупречно: два золота из двух возможных.

Помимо этого, будут разыграны еще два комплекта медалей: в лыжном двоеборье и фристайле (женщины определят сильнейшую в могуле).

Олимпиаду-2026 в полном объеме транслирует сервис Okko.

Арнольд Кабанов