Звезды скатились

В среду, 11 февраля, начинается мужской хоккейный турнир Олимпийских игр в Милане и Кортина д’Ампеццо. На статус безусловно главного их события он претендует из-за первого за десять с лишним лет участия в Олимпиаде игроков из Национальной хоккейной лиги. Идеальным же хоккейным зрелищем заранее назвать это состязание мешает лишь до предела съежившийся из-за отсутствия сборной России уровень интриги. Конкурента великолепно укомплектованным сборным Канады и США в борьбе за золото можно разглядеть разве что в шведах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Denette / Zuma / ТАСС Фото: Nathan Denette / Zuma / ТАСС

То, что НХЛ соскучилась по олимпийскому хоккею, который игнорировала с 2014 года, с сочинской Олимпиады,— факт слишком бесспорный, находящий отражение в содержании спортивных разделов всех ведущих североамериканских медиаресурсов и сайта самой лиги. Они просто лопаются от материалов, смакующих старт мужского турнира: интервью, видео со свежих, уже итальянских, тренировок, статистика, инфографика, разбор регламента соревнований, который нелишне расшифровать из-за его специфики. На предварительном этапе дюжина участников разбита на три квартета, хотя спортивный «стандарт» предполагает четное количество групп. В группе A играют сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Франции, в группе B (именно ее матчами откроется турнир) — Финляндии, Швеции, Словакии и Италии, в группе C — США, Германии, Латвии и Дании.

После того как все встречи в них пройдут, никто не вылетит, хоть трижды проиграй по 0:10. Просто всех расставят по рейтингу в зависимости от занятого места и дополнительных показателей.

Топ-четверка — сразу в 1/4 финала, остальным придется рубиться в дополнительном раунде play-off. Тут бы не запутаться. Особенно если хоккей на Олимпиадах без НХЛ, то есть, что уж там говорить, без сильнейших хоккеистов мира, тебя совершенно не волновал и ты даже не знаешь, кто в их отсутствие брал золото. А брали сборные России и Финляндии, победившие в Пхёнчхане в 2018 году и в Пекине в 2022-м.

Зато с раскладом все куда проще — объяснить можно на пальцах. И тут, конечно, все вспоминают про отстранение сборной России. Выступай она, туман в прогнозах был бы погуще. Даже ESPN не удержался от соблазна представить, какой могла бы быть ее олимпийская заявка в феврале 2026 года,— с шикарными вратарями, с Никитой Кучеровым, с Кириллом Капризовым, с Артемием Панариным, с Евгением Малкиным, с Александром Овечкиным. Имена, достижения точно заставляли бы иметь в виду как претендента на награды. Да нет — на золото. А без России интрига главная какая-то, строго говоря, жиденькая.

Ну, итальянцы, французы, латвийцы, датчане как соискатели наград — это в принципе несерьезно. У словаков, немцев и тем более швейцарцев неплохие, с бэкграундом, с заметными в НХЛ фигурами — такими как Юрай Слафковский, Леон Драйзайтль, Роман Йоси — команды. Но и они воспринимаются все-таки как «второй эшелон»: мощи исключительной в них не разглядишь. Но и некоторые сборные из «верхнего эшелона» тоже ведь ей, как ни крути, не обладают. У сборной Чехии заявка, прореженная травмами, менее чем наполовину скроена из игроков НХЛ, в том числе скромненьких, а капитан в ней — 40-летний Роман Червенка, про которого в Северной Америке многие наверняка не слышали: играет дома.

Котировки финнов, действующих олимпийских чемпионов, подкосила тяжелая травма, лишившая всего сезона центрфорварда Александра Баркова, элемента стержневого, системообразующего. Без него им не хватает по-настоящему ярких, на пике персонажей.

Микко Рантанен, Миро Хейсканен, Себастьян Ахо — вот и весь набор, скудность которого заставляет аналитиков в поисках шансов команды воспоминать разве что о традиционной финской дисциплинированности и неуступчивости. Эти качества, бывает, на таких турнирах компенсируют дефицит класса.

Но даже воспоминания о них не помогли сборной Финляндии получить хоть один-единственный голос в опросе по поводу будущего обладателя золота, который официальный сайт НХЛ провел среди своих обозревателей и редакторов перед Олимпиадой. Так фрондерствовать никто из 19 человек не захотел. Фрондерами выглядели те четверо, кто отдал голоса шведам. Ну да, к защитникам никаких вопросов, голкиперы — хорошие. Но чтобы представить их чемпионами, надо верить в то, что, скажем, ради родного флага очнется когда-то считавшийся очень талантливым, но давным-давно скисший Элиас Петтерссон или сбросит с себя густой слой ржавчины, накопившейся за три пропущенных из-за развалившегося колена сезона, Габриэль Ландескуг. В противном случае вариативности шведском нападению ждать неоткуда.

Надежный, без каких-либо оговорок, выбор — это лишь сборные Канады и США. У них все сверкает и все сбалансированно.

Звенья атаки, пары в обороне будут упакованы только шикарными игроками, привыкшими к лидерскому функционалу. А сравнивая их, приходится погружаться в нюансы. У канадцев, конечно, такая линия нападения, что рядышком с ней никакую другую не поставишь. Нейтан Маккиннон и Коннор Макдэвид возглавляют бомбардирскую гонку регулярного чемпионата НХЛ, Сидни Кросби — живая легенда в прекрасной форме, Маклин Селебрини — вундеркинд из вундеркиндов, в свои 19 показывающий хоккей экстраординарного уровня. И нет гарантий, что именно кто-то из них в Италии будет примой. У партнеров тоже предостаточно опыта и мастерства, чтобы если что выйти на авансцену. Зато у американцев с виду покрепче защита и вратари, хотя для Коннора Хеллибайка, которому по итогам прошлого сезона достался приз лучшему — не голкиперу, а игроку НХЛ, сезон текущий до сих пор складывался так себе. И мускулов, боевитости у них навскидку побольше: братья Брейди и Мэттью Ткачак в этом смысле — буквально ролевые модели.

Чуточку охотнее все же ставят на канадцев — и букмекеры, и эксперты: на том же сайте НХЛ они заработали девять голосов против шести у американцев. Можно предположить, что влияет на оценку,— звучность имен и итог состоявшегося год назад «Турнира четырех наций», своего рода олимпийской репетиции: в составах в конце концов примерно те же лица, корректировки не такие уж значительные. У всех в памяти остался финал, в котором канадская команда дожала американскую. Зато, кажется, в ней не задержались матч предварительного раунда с довольно уверенной победой сборной США и царившие пред соревнованием представления о ней как о фаворите. Возможно, зря не задержались.

Алексей Доспехов