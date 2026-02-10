Что смотреть на Олимпиаде 10 февраля

Во вторник, 10 февраля, на Олимпиаде в Италии будет разыграно девять комплектов наград. На различных площадках Игр выступят шесть российских спортсменов. Среди них лыжник Савелий Коростелев, остановившийся в шаге от медали в скиатлоне, и фигурист Петр Гуменник, которому пришлось экстренно менять короткую программу.

Во вторник стартуют личные состязания в фигурном катании — виде, с которым прежде всего связаны медальные надежды россиян. Короткие программы представят мужчины. В их числе Петр Гуменник, попавший накануне в неприятную историю. Из-за проблем с авторскими правами ему экстренно пришлось менять музыку для проката. Вместо саундтрека из фильма «Парфюмер» чемпион России выбрал Waltz 1805 Эдгара Акопяна, под который он никогда не катался, по крайней мере, на соревнованиях. За вторым олимпийским золотом отправится американский фигурист Илья Малинин. Первое — командное — далось сильнейшему одиночнику мира тяжело. Он провалился в короткой программе и скверно откатал произвольную, из-за чего сборная США едва не проиграла первенство японцам. Начало трансляции в 20:30.

Лыжники 10 февраля побегут спринт. Россию в виде представят Дарья Непряева, финишировавшая 17-й в скиатлоне, и Савелий Коростелев, едва не принесший стране первую медаль (он в скиатлоне занял четвертое место с отставанием в 3,6 секунды от победителя). Для обоих эта дисциплина скорее видится возможностью сохранить тонус перед последующими гонками. Начало трансляции квалификации в 11:15.

Шорт-трекисты проведут квалификационные забеги. Ими Олимпиада начнется для Алены Крыловой (500 м) и Ивана Посашкова (1000 м). Две заключительные попытки в состязаниях одиночек ждут саночницу Дарью Олесик. После первого соревновательного дня она идет 14-й.

Биатлонная программа продолжится 10 февраля индивидуальной гонкой на 20 км — самой непредсказуемой дисциплиной вида, в которой многое будет зависеть от качественной стрельбы. На победу в ней сможет рассчитывать, пожалуй, любой из четверки французов, любой из четверки норвежцев да парочка шведов. Плюс, конечно, никуда не денутся итальянцы. Томмазо Джакомель, в общем зачете Кубка мира дышащий в спину лидеру Эрику Перро, хорошо провел свой отрезок воскресной смешанной эстафеты (в ней сборная-хозяйка Игр завоевала серебро). То же следует сказать и о ветеране Лукасе Хофере. Список соискателей медалей здесь очень длинный. Так, первой в истории Олимпиад наградой по биатлону может обзавестись сборная США — если гонка сложится удачно для молодого Кэмпбелла Райта.

Словенскому семейству Превц Олимпиада пока дает больше поводов для разочарования. Лидер женских прыжков с трамплина 20-летняя Ника стартовала 8 февраля. В соревнованиях на нормальном трамплине она осталась с серебром, немного уступив норвежке Анне Удине Стрем. А ее старший брат, 25-летний Домен, которому весь сезон равных было не найти, в аналогичной дисциплине даже не вошел в призовую тройку — остался шестым. Вторник может исправить их положение. На очереди состязания смешанных команд, в которых сборная Словении — фаворит.

Горнолыжницы разыграют олимпийские медали в командной комбинации — подвиде, только что введенном в олимпийскую программу. В понедельник днем подтвердилось, что действующие чемпионки мира — американки Микаэла Шиффрин и Бризи Джонсон — вновь выступят вместе. Для Шиффрин это шанс на третье олимпийское золото (после Сочи-2014 и Пхенчхана-2018), для Джонсон — на второе (первое она завоевала два дня назад в скоростном спуске).

Кроме того, 10 февраля будут разыграны призы в керлинге (смешанные пары), фристайле (слоупстайл, мужчины). Одно медальное событие будет и в упомянутом уже шорт-треке: речь о смешанной эстафете.

Олимпиаду-2026 в полном объеме транслирует сервис Okko.

Арнольд Кабанов