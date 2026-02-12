Что смотреть на Олимпиаде 12 февраля

В четверг, 12 февраля, на Олимпийских играх в Италии будет разыграно девять комплектов медалей. Из россиян выступят лыжница Дарья Непряева и горнолыжница Юлия Плешкова. В хоккейном турнире состоится первый заметный с точки зрения афиши матч: сыграют сборные Канады и Чехии.

Первый комплект наград, как обычно, разыграют в горнолыжном спорте. На очереди состязания женщин в супергиганте. Россию в этой дисциплине представит Юлия Плешкова, которую претенденткой на награды назвать нельзя. А можно признать таковыми двух итальянок. Первая — София Годжа, завершавшую эстафету олимпийского огня в Кортина-д’Ампеццо — уже успела зацепить на Играх бронзу в скоростном спуске. Классификацию супергиганта в нынешнем Кубке мира она возглавляет. Вторая — Федерика Бриньоне — вообще долго не знала, сможет ли выступить на домашней Олимпиаде, но все-таки успела залечить тяжелую травму. Есть в стартовом протоколе и чешка Эстер Ледецкая. Успешная сноубордистка восемь лет назад в Пхёнчхане сенсационно взяла в тогда еще чужой дисциплине золото. С тех пор она вполне успешно совмещает выступления в двух видах. Начало трансляции в 13:30.

Лыжница Дарья Непряева примет участие в гонке с раздельным стартом на 10 км. Два предыдущих старта на Олимпиаде получились для нее трудными: в скиатлоне россиянка стала 17-й; в спринте не прошла квалификацию, то есть оказалась за пределами тридцатки лучших. Здесь шансы тоже призрачные. Большинство на пьедестале должна получить шведская команда, уже завоевавшая в женских лыжных гонках пять медалей из шести возможных. А наиболее вероятной соперницей шведок представляется американка Джессика Диггинс, возглавляющая зачет Кубка мира. Она наверняка рассчитывала на успех и в скиатлоне, но не повезло — стала жертвой дождя, упала на первом же спуске. Начало трансляции в 15:00.

В хоккейном турнире, в предварительном раунде которого бескомпромиссный хоккей не увидишь в силу нюансов регламента (на этой стадии не вылетает никто, а по сути, просто производится перепосев), время первой заметной вывески. Чешская сборная — именитая, хотя и не входящая в пул главных фаворитов — сыграет с канадской, которая как раз котируется очень высоко. Привлекать в этой афише должна возможность посмотреть на нее в оптимальном составе против относительно сильного соперника. На прошлогоднем «Турнире четырех наций», кстати, чехи не играли.

Саночники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт впервые за 12 лет уехали с Олимпиады без золота в двойках. Выходит, в этом году немцы уже настигнут рекордсменов по числу наград высшего достоинства на зимних Играх — знаменитых лыжников Бьорна Дэли и Марит Бьорген и биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена. Однако за седьмое совместное олимпийское золото они поборются. В четверг их ждет командная эстафета.

Сразу несколько медалей хозяевам соревнований могут принести конькобежный спорт и шорт-трек.

В первом виде состоятся состязания женщин на дистанции 5000 м, где выступит Франческа Лоллобриджида, 7 февраля сокрушившая олимпийский рекорд на 3000 м. Конкуренток, впрочем, у нее достаточно. Главные — норвежка Рагне Виклунд и чешка Мартина Сабликова, пропускавшая триумфальный для Лоллобриджиды забег из-за недомогания.

Во втором пройдут финалы на 500 м у женщин и 1000 м у мужчин. Там и там, как показала прошедшая во вторник смешанная эстафета, итальянцам есть на кого положиться. Ариана Фонтана хорошо провела свои отрезки и гарантировала медаль на шестой Олимпиаде подряд (ранее такое не удавалось ни одной женщине). Пьетро Сигель, которому эстафету доверили завершать, не просто не подпустил к себе собирающего награды стопками канадца Уильяма Данджину, а нашел наглость пересечь финишную линию спиной вперед. Впрочем, ни ветеранку Фонтану, ни находящегося в расцвете сил Сигеля этот подвиг в ранг явных фаворитов в индивидуальных дисциплинах не возвел. У каждого — с полдесятка конкурентов с амбициями.

Помимо этого, в четверг состоятся три медальных события. Станут известны призеры в сноуборде (кросс, мужчины; хафпайп, женщины) и фристайле (могул, мужчины).

Олимпиаду-2026 в полном объеме транслирует сервис Okko.

Арнольд Кабанов