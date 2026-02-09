Из-за непогоды в Ростове до 12 февраля ввели режим повышенной готовности

В Ростове-на-Дону из-за ухудшения погодных условий ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать до 12 февраля, сообщил глава города Александр Скрябин.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно прогнозам синоптиков, ожидаются резкое понижение температуры, дождь с мокрым снегом, гололедица и ветер с порывами до 13 метров в секунду.

В городе будут проведены работы по противогололедной обработке тротуаров и дорог (включая спуски, подъемы и перекрестки), а также мостов и путепроводов. Кроме того, коммунальные службы займутся устранением ситуаций, связанных с налипанием снега на проводах и деревьях, падением деревьев и срывом кровель зданий.

Мария Хоперская