Сегодня отмечает юбилей заслуженная артистка РФ, главный режиссер Российского академического молодежного театра Марина Брусникина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Марина Брусникина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ее поздравляет заслуженный артист РФ, художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев:

— У Марины есть поразительная способность — она не перестает удивлять! И никогда не устает — искать, находить, творить, учить… Те, кто видел ее спектакли, встречался с ней в работе, знают, что ей свойственно тонкое чувство литературы и тонкое чувство жизни. Такую же чуткость она проявляет по отношению к своим коллегам и студентам, а мудрость и понимание сути актерской профессии, умение заразить идеей делают ее и выдающимся педагогом, и режиссером, спектакли которого проникают в душу зрителя. Дорогая Марина, поздравляю с юбилеем! Желаю здоровья, премьер, открытий и, конечно, любви!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»