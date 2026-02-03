На строительство международного терминала в ярославском аэропорту нужно 5,4 млрд руб. Соответствующие данные отражены в презентации, показанной на заседании комитета по градостроительству и транспорту облдумы во время выступления зампреда областного правительства и министра дорожного хозяйства и транспорта региона Романа Душко.

В презентации указывается, что в 2025 году стартовало проектирование международного терминала. В текущем году регион направит заявку для получения казначейского инфраструктурного кредита на строительство. Объем инвестиций составит 5,4 млрд руб. Срок реализации проекта — 2026 – 2029 годы.

Также господин Душко напомнил, что в 2025 году оператор аэропорта ГК «Аэрофьюэлз» приступил к строительству терминала внутренних авиалиний. Кроме того, регион получил из федерального бюджета 4,3 млрд руб. на реконструкцию взлетно-посадочной полосы.