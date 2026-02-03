Ставропольцы накопили свыше 608 млрд рублей на банковских счетах

Жители Ставропольского края к началу 2026 года разместили на банковских счетах и вкладах 608,8 млрд руб., увеличив объем на 18,8% за год, сообщает пресс-служба Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России. Банки региона привлекли эти средства благодаря высоким ставкам по депозитам, которые ЦБ поддерживал на уровне 15–16% в 2025 году, делая сбережения выгоднее кредитов. Ставрополье лидирует в СКФО по объему накоплений — около 60% всех средств округа, — хотя по абсолютным показателям уступает Краснодарскому краю с 1,8 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кредитная активность населения выросла слабо — розничный портфель достиг 534,4 млрд руб., прибавив всего 2,6% против 9% годом ранее. Банки выдали меньше потребкредитов: их долг сократился на 3% до 253,3 млрд руб. из-за высоких ставок и осторожности заемщиков. Георгий Тикунов, управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России, объясняет тренд переходом к сберегательной модели поведения, которая сдерживает инфляцию и снижает потребительский спрос.

Ипотека поддержала рост кредитов: банки выдали 14 770 займов на 61,7 млрд руб., на 12,3% меньше прошлого года, но портфель превысил 281 млрд руб. с приростом 8,2%. Льготные программы, включая семейную ипотеку под 6% и сельскую под 3% с лимитом 6 млн руб. на 25 лет, стимулировали спрос на жилье. Норматив цены квадратного метра в Ставрополе на I квартал 2026 года составил 101 287 рублей, что отражает стабилизацию рынка после снижения ключевой ставки ЦБ до 16,5% к концу 2025 года.

Аналогичные тенденции фиксировали ранее — 560 млрд в октябре 2025-го (+17,6%), 569 млрд за 10 месяцев (+17,9%). В ноябре 2025-го вклады физлиц выросли на 17,4%, кредиты населению упали на 3%, инфляция в крае составила 6,7% при 6,6% по России. Эксперты отмечают устойчивость тренда: высокий ввод жилья (1715 тыс. кв. м за 10 месяцев 2025-го, +4,7%) и реальные зарплаты (+2,2%) в условиях системного экономического кризиса и высоких процентных ставок подкрепляют тенденции к сбережению.

Станислав Маслаков