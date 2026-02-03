Днем в Краснодаре будет работать 41 единица спецтехники
Из-за ухудшения погоды в Краснодаре с ночи организовали дежурство специализированной техники. Как сообщили в пресс-службе администрации города, обработку территорий от наледи производят около 700 человек из коммунальных и дорожных служб.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В связи с понижением температуры до отрицательных значений ночью в Краснодаре обрабатывали мосты и путепроводы, коммунальщики провели посыпку пешеходных зон во избежание образования гололедицы.
Согласно сведениям мэрии города, за последние сутки пескосоляной смесью обработали маршруты движения школьных автобусов и 90 дорог.
«Днем работы продолжатся, на улицах города будет задействована 41 единица техники»,— подчеркнули в пресс-службе администрации Краснодара.