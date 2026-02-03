Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Днем в Краснодаре будет работать 41 единица спецтехники

Из-за ухудшения погоды в Краснодаре с ночи организовали дежурство специализированной техники. Как сообщили в пресс-службе администрации города, обработку территорий от наледи производят около 700 человек из коммунальных и дорожных служб.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В связи с понижением температуры до отрицательных значений ночью в Краснодаре обрабатывали мосты и путепроводы, коммунальщики провели посыпку пешеходных зон во избежание образования гололедицы.

Согласно сведениям мэрии города, за последние сутки пескосоляной смесью обработали маршруты движения школьных автобусов и 90 дорог.

«Днем работы продолжатся, на улицах города будет задействована 41 единица техники»,— подчеркнули в пресс-службе администрации Краснодара.

София Моисеенко

