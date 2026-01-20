Самарский аэропорт Курумоч за год обслужил 3,57 млн пассажиров

Самарский аэропорт Курумоч за 2025 год обслужил 3,57 млн пассажиров. Это сопоставимо с рекордным показателем предыдущего года, сообщила пресс-служба аэропорта.

Внутрироссийские перевозки составили 2,75 млн человек, или 77% от общего объема. Наиболее востребованными направлениями стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург с пассажиропотоком 1,3 млн, 325 тыс. и 492 тыс. человек соответственно.

Некоторые региональные маршруты показали рост: в Калининград было перевезено 47,8 тыс. пассажиров, что на 42% больше, чем в 2024 году, а в Минеральные Воды — 47 тыс. пассажиров (рост 23%)

Международный пассажиропоток вырос на 7% и составил 822 тыс. человек.