Лжеврач из Новочеркасска получил условный срок за работу по фальшивому диплому

Новочеркасский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему руководителю местной инфекционной больницы за использование поддельного диплома и злоупотребление служебными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Следствие установило, что Юрий Хорошевский в июле 2020 года устроился врачом в ГБУ РО СИБ города Новочеркасска, предъявив купленные в интернете поддельные документы о высшем медицинском образовании и прохождении интернатуры. На тот момент главным врачом учреждения работала его супруга.

В июне 2025 года отдел полиции Новочеркасского МУ МВД возбудил уголовное дело в отношении обвиняемого по ч.3 ст.327 УК России (подделка, изготовление или оборот поддельных документов) на основании материалов оперативно-розыскной деятельности регионального УФСБ.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что после назначения на должность руководителя инфекционной больницы в 2025 году фигурант организовал схему мошенничества. Он давал указания подчиненным оформлять в стационар граждан, которые фактически не проходили лечение, с целью получения денежных средств от Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области.

По этим фактам в августе 2025 года Следственное управление СК России по Ростовской области возбудило второе уголовное дело по ч.1 ст.285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями). Суд признал Хорошевского виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев условно.

Валентина Любашенко