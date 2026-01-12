В ульяновской сети повысили напряжение

АО «Ульяновская городская электросеть» (АО «УльГЭС», 100% принадлежит областному центру) в ближайшее время лишится своего имущества стоимостью около 2,5 млрд руб. в связи с лишением статуса территориальной сетевой организации (ТСО). Решение было принято накануне Нового года региональным агентством по тарифам со ссылкой на то, что до 1 октября прошлого года электросетевое хозяйство не находилось в собственности предприятия. В УльГЭС считают, что им должны были утвердить тариф и подтвердить статус, поскольку предприятие было преобразовано из МУП в АО в октябре, а решение о статусе ТСО принималось только в конце декабря. Будет ли АО подавать иск в суд о незаконности решения, неизвестно — мэрия Ульяновска никакого решения не приняла. Гордума Ульяновска также молчит. Не комментируют ситуацию и в облправительстве. Депутаты заксобрания намерены просить прокуратуру проверить законность решения агентства.

Накануне Нового года, 30 декабря, правление Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области приняло окончательное решение об отказе в утверждении тарифа на 2026 год для АО «Ульяновская городская электросеть» (УльГЭС) и о лишении ее статуса территориальной сетевой организации (ТСО). Об этом «Ъ» сообщил глава агентства Александр Ермаков.

Еще в начале ноября 2025 года стало известно, что региональное тарифное агентство отказало УльГЭС в утверждении тарифа на 2026 год, сославшись на то, что, согласно постановлениям правительства РФ, ТСО может лишиться своего статуса, если не отвечает хотя бы одному из семи критериев, среди которых обязательное наличие электросетевого хозяйства в собственности по состоянию на 1 октября 2025 года. До ноября 2025 года УльГЭС было муниципальным унитарным предприятием, электросетевое хозяйство УльГЭС принадлежало городу и было у предприятия в хозяйственном ведении. Но в октябре был завершен процесс акционирования УльГЭС, 28 октября зарегистрировано АО «УльГЭС» с уставным капиталом 358,6 млн руб., ставшее правопреемником МУП «УльГЭС» (100% акций — в собственности Ульяновска). Как поясняли «Ъ» в гордуме Ульяновска, решение о запуске процесса приватизации и преобразования в АО «УльГЭС» принималось только для того, чтобы соответствовать критериям ТСО. Но агентство по тарифам все равно отказывалось утверждать тариф для УльГЭС, ссылаясь на то, что, согласно постановлению правительства РФ, следовало подтвердить наличие электросетевого хозяйства в собственности предприятия до 1 октября, и теперь уже «вышли сроки». Лишение статуса ТСО автоматически вело к требованию передачи электросетевого хозяйства системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО), в данном случае — ПАО «Россети Волга».

Однако, как пояснил «Ъ» Александр Ермаков, 30 декабря решением правления УльГЭС отказано в получении статуса ТСО, поскольку по состоянию на 1 октября имущество еще не было в собственности предприятия, и теперь все электросетевое хозяйство должно перейти под управление филиала ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети» на правах специальной аренды, а затем — в собственность. Как отметил глава тарифного агентства, «это общий тренд по консолидации электросетевого хозяйства, выраженный в постановлениях правительства РФ». По его словам, «такое же мнение и у правительства РФ, и в мэрии Ульяновска». Перед этим, заявил Александр Ермаков, были многочисленные консультации с федеральными ведомствами, и «ФАС России настаивает на том, что правовых оснований для присвоения тарифа УльГЭС нет». Он также отметил, что уже 30 декабря в УльГЭС было направлено соответствующее уведомление, а также состоялась встреча с коллективом, на которой сотрудникам сообщили, что коллектив будет полностью сохранен, зарплаты не снизятся.

Между тем в УльГЭС отмечают, что были уверены в соблюдении всех сроков, поскольку, согласно последним изменениям, внесенным 9 декабря 2025 года постановлением правительства РФ №1999, крайний срок принятия решения об утверждении тарифа и по статусу ТСО переносился на 31 декабря, а срок корректировки документов сдвигался на 12 декабря. Также сомнения в правильности решения агентства высказывают и другие юристы, не связанные с УльГЭС, отмечая, что из постановления правительства РФ №1999 следует, что вместе со сдвигом сроков принятия решения сдвигаются с октября на декабрь и сроки определения критериев в части собственности имущества, «в связи с чем УльГЭС вправе подать иск в суд по поводу незаконности лишения статуса ТСО». Действительно в постановлении №1999 отмечается, что тарифное агентство «вправе внести до 31 декабря 2025 г. изменения в заключенные с территориальными сетевыми организациями соглашения», там же отмечается, что ТСО «вправе представить» в соответствующее тарифное агентство «дополнительные материалы к предложениям об установлении тарифов на 2026 год по своей инициативе не позднее 12 декабря 2025 года».

В УльГЭС «Ъ» сказали, что «ошарашены решением» и пока не знают, как поведет себя собственник компании в лице мэрии, будет ли принято решение о подаче иска в суд, «в понедельник, 12 января, никаких решений и распоряжений от администрации города не поступало». В УльГЭС также заметили, что пока предприятие работает в прежнем режиме.

На запрос «Ъ» о дальнейшей судьбе УльГЭС и о позиции администрации города по решению тарифного агентства в мэрии не ответили. Устно пояснили, что пока никаких пояснений дать не могут, «однозначного ответа нет». Собеседник в аппарате администрации города при этом заметил, что «вопрос очень серьезный, все-таки речь идет об имуществе города стоимостью 2,5 млрд руб.». Источник также заметил, что, по его данным, «ситуация с УльГЭС обсуждалась и на закрытом совещании у председателя правительства региона», но каким было решение, он не знает.

Мэр Ульяновска Александр Болдакин, его первый заместитель Алексей Онищенко, профильный вице-премьер Руслан Хайрудинов, глава регионального министерства ЖКХ и строительства Андрей Головко и председатель облправительства Геннадий Спирчагов в понедельник, 12 января, были по своим телефонам для комментариев недоступны, на направленные в мессенджерах запросы не ответили.

В понедельник на аппаратных совещаниях губернатора региона и главы города этот вопрос не поднимался. Никаких заявлений пока не сделала и гордума. Первый вице-спикер гордумы Игорь Крючков не смог однозначно сказать, какой будет реакция гордумы, заметив, что «пока нет всей информации, им надо разбираться».

Председатель профильного комитета регионального заксобрания Денис Седов сказал «Ъ», что многие надеялись, что вопрос по сохранению УльГЭС статуса ТСО будет решен положительно, «но случилось то, что случилось». Он заметил, что поднимет вопрос о ситуации с городской электросетью на ближайшем заседании комитета (с приглашением представителей ПАО «Россети», мэрии и УльГЭС), чтобы выяснить ряд вопросов, «среди которых сохранение качества услуг, в части чего есть сомнения», по исполнению обязательств ульяновского филиала ПАО «Россети Волга» по сохранению штата и зарплаты сотрудников. Кроме того, Денис Седов также сообщил «Ъ», что направляет в прокуратуру и в ФАС РФ обращение с просьбой разъяснить законность принятия решения агентства о лишении УльГЭС статуса ТСО.

