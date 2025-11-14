Тарифы застряли в сетях

Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области не утвердило на 2026 год тарифы для четырех сетевых электроэнергетических компаний Ульяновска, в числе которых АО «Ульяновская городская электросеть» (АО «УльГЭС»,100% в собственности муниципалитета) и три частные организации. Лишение тарифа ведет к потере статуса территориальной сетевой организации (ТСО) и передаче сетевого хозяйства по договору системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) — ПАО «Россети». В УльГЭС признают, что до ноября не соответствовали критериям ТСО, поскольку сети были не в их собственности, но полагают, что теперь, после завершения процесса акционирования, смогут сохранить статус ТСО. Другие компании, лишенные тарифа, считают решение агентства ошибкой или «умыслом» и подали иски в суд.

Как стало известно «Ъ», четыре территориальных сетевых компании Ульяновской области могут с 2026 года лишиться своего статуса. Информация об этом размещена на сайте Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области. В разделе «Тарифная кампания 2026» помещена таблица с информацией о ТСО, в отношении которых не устанавливаются тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2026 год. В таблице указаны муниципальное унитарное предприятие «Ульяновская городская электросеть» (МУП «УльГЭС»), ООО «Объединенные электрические сети» (ОЭС, Ульяновск), ООО «Энергопромгрупп» (ЭПГ, Ульяновск) и АО «Ульяновская сетевая компания» (УСК, Ульяновск). Никаких пояснений о причинах неутверждения тарифов в размещенном файле не указывается, лишь дается пометка: «Не ТСО».

Согласно Закону «Об электроэнергетике» (№35-ФЗ от 26.03.2003, с последними изменениями, вступившими в силу с марта 2025 года), а также в соответствии с постановлением правительства РФ №184 (от 28 февраля 2015 года с последними изменениями от 26.09.2025) территориальной сетевой организации может быть не утвержден тариф, если она не отвечает хотя бы одному из семи установленных критериев. Среди них обязательное наличие электросетевого хозяйства в собственности с определенным уровнем мощности. В соответствии с этим же законом и детализирующими постановлениями правительства РФ, в случае лишения компании статуса ТСО в целях обеспечения энергобезопасности электросетевое хозяйство передается по договору на специальных условиях в управление системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО). В данном случае — ПАО «Россети» (распоряжением губернатора Ульяновской области №164-Р от 5.09.2024 системообразующей территориальной сетевой организацией на территории Ульяновской области с 1 января 2025 года определен филиал ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети»). В дальнейшем СТСО имеет преимущественное право выкупа всего сетевого хозяйства бывшей ТСО.

Выяснить в тарифном агентстве, каким конкретно критериям перестали соответствовать указанные агентством организации (на 2025 года всем этим организациям были утверждены тарифы и сохранен статус ТСО), не удалось — глава агентства Галина Добровольская от комментариев по телефону отказалась, рекомендовав направить в ведомство письменный запрос.

Следует отметить, что документы на получение тарифа на 2026 год МУП «УльГЭС» подавало заблаговременно, решение об отказе в утверждении тарифа было вынесено агентством 1 октября. Но в октябре был завершен процесс акционирования УльГЭС, 28 октября зарегистрировано АО «УльГЭС» с уставным капиталом 358,6 млн руб., ставшее правопреемником МУП «УльГЭС» (100% акций — в собственности Ульяновска в лице управления муниципальной собственностью администрации Ульяновска).

Гендиректор АО «УльГЭС» Сергей Лапшов признал, что действительно, согласно последним изменениям в постановлении правительства РФ, для сохранения статуса ТСО необходимо, чтобы сетевое хозяйство было в собственности компании, но оно у МУПа было в хозяйственном ведении. По словам гендиректора, собственно все акционирование и было организовано только для того, чтобы УльГЭС соответствовала всем критериям. Однако, заметил гендиректор, процедура акционирования затянулась, и документы направлялись в агентство от МУПа. Теперь же, после регистрации АО «УльГЭС», пакет документов направлен заново, его успели направить до 1 ноября (крайний срок подачи документов). Поэтому, полагают в руководстве УльГЭС, с учетом внесенных изменений агентство должно будет утвердить тариф и сохранить статус ТСО.

Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, отмечает, что «пока сложно дать стопроцентную гарантию исправления ситуации для УльГЭС». По имеющейся у «Ъ» информации, 1 ноября гендиректор АО «УльГЭС» направлял в агентство по тарифам обращение с просьбой пересмотреть решение по статусу ТСО с учетом завершенного 28 октября акционирования предприятия. Однако Галина Добровольская 10 ноября ему ответила, что это невозможно, сроки прошли, и УльГЭС теперь обязана передать сетевое хозяйство системообразующей территориальной сетевой организации.

«В этом случае, если УльГЭС теряет статус ТСО, уже однозначно его ждет полное банкротство»,— сказал собеседник «Ъ».

Заметим, Арбитражный суд Ульяновской области с ноября прошлого года рассматривает заявление «Ульяновскэнерго» о банкротстве УльГЭС с суммой исковых требований 134 млн руб. Следующее заседание назначено на 16 декабря. По словам заместителя мэра Ульяновска Александра Ермакова, если статус ТСО сохранится, то и ситуация с банкротством может завершиться относительно благополучно. «У нас есть план финансового оздоровления, и по этому поводу сейчас идут переговоры с главным кредитором»,— сказал заммэра.

Согласно картотеке Арбитражного суда, ОЭС и ЭПГ также не согласны с решением Агентства по регулированию цен и тарифов и уже подали иски о признании незаконным решения агентства. По словам адвоката Максима Ещеганова, представляющего интересы компаний в суде, агентство посчитало, что имущество, на которое наложен арест в связи с уголовным делом в отношении владельца и совладельца компаний Александра Игнатьева, «нельзя считать предметом регулирования тарифных отношений», а значит, компании должны быть лишены статуса ТСО и передать имущество «Россетям». Адвокат считает, что это ошибочное решение, в законодательстве и постановлениях правительства РФ нет таких определений, «кроме того, согласно закону, имущество с обременением передавать при лишении статуса ТСО нельзя». Такую тупиковую ситуацию адвокат считает нонсенсом и в силу однозначного толкования законов не исключает и «намеренного умысла». Но в итоге, по его словам, может получиться, что без электроэнергии могут остаться такие крупные организации, как самолетостроительный завод «Авиастар» (филиал ПАО «Ил») или операторы сотовой связи.

Глава профильного комитета регионального заксобрания Денис Седов сказал «Ъ», что вопрос требует серьезного разбирательства, тем более что, по его мнению, в действиях и решениях агентства есть юридические несоответствия законодательству. «В понедельник именно этой проблеме мы посвятим заседание нашего комитета», — сказал Денис Седов.

