«Содружество» запускает в Курской области третью очередь маслозавода за 18 млрд

ООО «Курскагротерминал», входящее в калининградскую ГК «Содружество», приступило к запуску третьей очереди комплекса по переработке масличных культур в Касторенском районе Курской области. Мощность нового предприятия составит 3 тыс. т в сутки. Комплекс будет перерабатывать 9 тыс. т масличного сырья в сутки. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр экономического развития, занятости населения и туризма Курской области Левон Осипов.

Сославшись на экспертов, господин Осипов сообщил, что комплекс стал крупнейшим в мире предприятием по переработке масличных культур. Годовая мощность равняется 3 млн т.

«Вырастить такой объем сырья Курская область не может — предприятие планирует ввозить его из других регионов. А добавленная стоимость будет формироваться у нас»,— отметил министр.

Общий объем инвестиций в три очереди комплекса составляет 59 млрд руб. При этом, по словам Левона Осипова, ГК «Содружество» планирует развивать в области и транспортно-логистическое направление и инвестировать в него около 7 млрд руб. В рамках соглашения, подписанного на Петербургском экономическом форуме, логистическая компания группы перерегистрировалась в Курской области и активно расширяет парк вагонов-зерновозов и цистерн.

«Курская область станет центром транспортно-логистического бизнеса всей группы “Содружество”»,— отметил Левон Осипов.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Курскагротерминал» зарегистрировано в январе 2019 года в Курской области. Уставный капитал — 10 тыс. руб., основной вид деятельности — производство нерафинированных растительных масел и их фракций. По собственным данным компании, на площади 95 га собрана вся цепочка производства — от приемки сырья до отправки потребителям готовой продукции. Руководство осуществляет управляющая компания «Содружество». Учредитель компании — калининградское ООО «Содружество Рус» (100%), его бенефициары не раскрываются. Выручка компании в 2023 году составила 73 млрд руб., убыток — 318 млн руб.

Юрий Голубь