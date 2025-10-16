Девелоперы встретились на заводе
Застройку бывшего ВЭКС могут разделить «Мегион» и «Выбор»
Определился первый девелопер, который до 2036 года может построить жилье на месте Воронежского экскаваторного завода (ВЭКС). Основанное в 1915 году и лидировавшее в своей отрасли предприятие остановилось в 2009-м. Мэрия подписала договор о «комплексном развитии территории» (КРТ) с застройщиком «Арт сити», близким «Мегиону» Бориса Нестерова. Проектом заинтересован и «Выбор» Александра Цыбаня. По данным «Ъ-Черноземье», он вскоре поучаствует в аукционе на КРТ соседнего участка. Эксперты предупреждают, что спрос на жилье активизируется только после снижения ключевой ставки.
На территории разорившегося ВЭКС вновь поработает тяжелая техника
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
О подписании соглашения по КРТ, прилегающей к Московскому проспекту и улице Электросигнальной, в своем Telegram-канале 14 октября сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин. По его данным, проект, помимо строительства жилых домов от десяти до 30 этажей, будет включать сад на 200 детей и реконструкцию школы №18 с увеличением до 1,3 тыс. мест. Завершить строительство всех объектов, жилых и социальных, планируется до 2036 года. Какие-либо еще параметры застройки мэрия не раскрывает. По данным «Ъ-Черноземье», владельцем земли и инициатором проекта выступает ООО «СЗ "Арт сити"» девелопера Алексея Нестерова, близкое ГК «Мегион» Бориса Нестерова. Договор был подписан с этим ООО. Господин Нестеров-младший в беседе с «Ъ-Черноземье» вчера сказал, что компания будет готова прокомментировать параметры застройки после подготовки итогового проекта.
«Арт сити», как пояснили «Ъ-Черноземье» источники в отрасли, займется застройкой частей территории ВЭКС, примыкающих к проспекту и уходящих от него вглубь Электросигнальной. На соседнем участке у бывшего Дворца культуры имени Коминтерна (сейчас — клуб Palazzo), многоэтажки может возвести другой девелопер, также в формате КРТ, но уже через организованный властями аукцион. По данным «Ъ-Черноземье», одним из наиболее сильных претендентов на нем будет ГК «Выбор». Она готовится к подаче заявке. Сроки проведения конкурса в мэрии и облправительстве вчера не уточнили. По сведениям «Ъ-Черноземье», он состоится уже не в 2025-м.
Ранее сообщалось, что «Выбор» начал выкупать на территории бывшего ВЭКС землю под будущий жилой комплекс, а в январе 2024 года ГК представила архитектурной комиссии мастер-план развития квартала: строительство домов переменной этажности от девяти до 16 этажей, сада на 150 мест, благоустройство сквера имени Коминтерна, перенос наземной теплосети под землю.
По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Арт сити"» зарегистрировано в Воронеже 17 июня 2025 года. Компания выполняет функци заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Генеральным директором и единственным учредителем 100% выступает Алексей (Борисович) Нестеров. Финпоказателей нет.
- Проект планировки на месте ВЭКС мэрия готовилась разработать еще в 2020 году.
- В сентябре 2024-го губернатор Александр Гусев и Борис Нестеров уже обсуждали перспективы КРТ возле ВЭКС. Тогда инвестор представил концепцию, подготовленную вместе с Институтом Генплана Москвы, согласно которой планировалось строительство жилья, школы, трех детских садов, парковок, торговых и общественных объектов.
- В декабре 2024-го концепт был одобрен губернатором и региональным градсоветом, тогда речь шла о строительстве 70 тыс. кв. м жилья.
- В феврале 2025-го губернатор предложил провести переговоры с работающими на территории ВЭКС предпринимателями о выкупе участков по «объективной рыночной цене» и предоставлении бизнесу льготных условий для переезда в особую экономическую зону «Центр» или индустриальный парк «Масловский».
Глава агентства недвижимости «4 комнаты» и президент ассоциации «Эксперты рынка недвижимости Черноземья» Наталия Колесникова считает, что новое жилье в районе Московского проспекта и Электросигнальной «будет пользоваться спросом»: «Мы рассчитываем, что при снижении ключевой ставки, при сокращении до 12-13% ставок по ипотекам и до 10% — по депозитам начнется спрос на жилье». Госпожа Колесникова добавила, что «для успешности проекта необходимо включить в него достаточное количество социальной инфраструктуры».
О рисках проекта предупреждает сопредседатель реготделения общественной организации «Город и транспорт» Юрий Новиков: «По предварительному прогнозу, к 2040 году Воронеж может лишиться статуса города-миллионника. И возникает вопрос: зачем нам будет нужен такой объем нового жилья? Еще одна важная проблема — как обеспечить новую застройку коммунальной инфраструктурой? Менять магистральные водоводы и теплотрассы, оставляя на долгие месяцы дома без снабжения, проблематично, а проложить дублирующие объекты и вовсе невозможно, потому что нет подходящих участков». Эксперт подчеркнул, что в рамках КРТ «очень важно перестроить транспортную сеть, в том числе продолжить улицу Лидии Рябцевой, а также обеспечить новый район современными широкими дорогами».