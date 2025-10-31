«Выживаем не благодаря, а вопреки»

Бизнес в Курской области сокращает инвестиции, а также сталкивается с оттоком кадров и недостаточной поддержкой властей в восстановлении разрушенной инфраструктуры в приграничье на фоне СВО и высокой ключевой ставки Центробанка. Об этом рассказали сами предприниматели на коммуникационной сессии по денежно-кредитной политике регулятора, которая накануне прошла в Курске. В ЦБ в ответ отметили, что «самая нижняя точка в развитии экономики» на пути к снижению инфляции уже пройдена.



Представители курских предприятий воспользовались возможностью расказать о своих специфических проблемах

Фото: пресс-служба курского отделения Банка России





Коммуникационная сессия Банка России в Курской области прошла в здании местного отделения ЦБ. От облправительства регион представил первый замгубернатора Александр Чепик, однако вскоре после приветственного слова он покинул встречу. Начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов пояснил, что, несмотря на снижение ключевой ставки регулятором в октябре до 16,5%, существуют факторы, продолжающие влиять на повышение инфляции. Среди них он назвал рост цен на топливо, повышение утильсбора, тарифов ЖКХ и НДС. По прогнозу ЦБ, текущая ставка сохранится до конца года: «Будем поддерживать жесткую денежную кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к цели в 4%».

Управляющий курским отделением ЦБ Евгений Овсянников представил особенности развития экономики в регионе. Так, годовая инфляция в Курской области в сентябре оказалась выше, чем в целом по стране: 9,2 против 8%. Министр экономразвития, занятости населения и туризма Левон Осипов отметил, что в условиях СВО регионы конкурируют за инвесторов и что Курская область может представлять интерес за счет режима свободной экономической зоны (СЭЗ) с пониженными налогами, доступного в девяти муниципалитетах.

Далее слово было предоставлено бизнесменам. Управляющий Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ) Сергей Караченцев пожаловался на то, что в условиях высокой ключевой ставки предприятию приходится сокращать инвестиции в новые проекты: «Не финансировать закупки мы не можем — умрем сразу. Не платить зарплаты и налоги — чревато уголовкой. Проценты банкам — святое. Остается резать инвестиции и ужиматься. Получается, что выживаем не благодаря, а вопреки».

Управляющий Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ) Сергей Караченцев (слева у трибуны)

Фото: пресс-служба курского отделени





Также представитель КЭАЗ отметил нерешенную проблему расчетов с иностранными государствами. «Мы закупаем часть комплектующих в Китае. У нас есть один банк, который осуществляет платежи, но не полностью и не дешево. Почему нет системности? Это больно»,— сказал господин Караченцев. Директор по развитию местного производителя резиновых изделий ООО «Композит» поддержал предыдущего спикера и заявил, что предприятие ежедневно сталкивается с трудностями при осуществлении трансграничных переводов: «Для нас проблема не столько осуществить оплату за рубеж, сколько получить деньги назад после реализации продукции».

Рустэм Марданов ответил, что «тема чувствительная»: «Пока все не завершится, такого же благоприятного режима трансграничных платежей, как был до [2022 года], конечно, не будет. Китай при всем том, что является дружественной страной, оценивает ущерб от вторичных санкций выше, чем выгоду от торговли с нами. Поэтому их банки лучше откажутся от платежей вовсе. Тем не менее схемы мы находим».

Заместитель директора по развитию и инвестициям ГК «Курская агропромышленная компания» Руслан Плетнев (слева у трибуны)

Фото: пресс-служба курского отделени





Замдиректора по развитию и инвестициям ГК «Курская агропромышленная компания» Руслан Плетнев в своем выступлении озвучил целый спектр проблем, с которыми сталкиваются местные аграрии. По словам господина Плетнева, сегодня выращивание сахарной свеклы становится убыточным из-за частичного закрытия внешних рынков сбыта: «Мы приплачиваем покупателю в Европе за то, чтобы забрал мелассу (побочный продукт сахарного производства.— «Ъ-Черноземье»). Выгоднее держать землю в паре, чем засеивать». Аграрий добавил, что ГК не может обновить сельхозтехнику, так как импортные машины оказываются недоступны, а подходящих аналогов в РФ и Беларуси не производят.

Кроме того, бизнесмен пожаловался на отток кадров из-за СВО и отсутствие средств на восстановление разрушенной инфраструктуры в приграничье: «После вторжения ВСУ в регион мы потеряли пахотные земли и сахарный завод в Теткине. До настоящего времени поддержка не оказана. Жалко, что представители власти отошли, но, думаю, они узнают об этом. В то же время в ДНР и ЛНР поддержка оказывается».

Вернувшись к теме сессии, господин Плетнев раскритиковал и текущую денежно-кредитную политику ЦБ. «Есть разные способы борьбы с инфляцией. Видим, что Банк России использует только один из них — через ключевую ставку. Мы считаем, что это не совсем работает, так как банки получают деньги в виде депозитов от предприятий и физлиц и размещают на депозиты в ЦБ. Фактически деньги изымаются из оборота, и боюсь, что когда они вернутся в него, это может привести к высокой инфляции»,— сказал аграрий.

Начальник главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов

Фото: пресс-служба курского отделения Банка России





Представитель ЦБ на это заявил, что банки размещают минимальную часть своих вложений в ЦБ. «Сейчас эта сумма составляет всего десять триллионов. Угрозы того, что в ближайшее время эти деньги выйдут на рынок и подогреют инфляцию, нет. Мы будем снижать ставку таким образом, чтобы, пока инфляция не снизится до 4%, эти средства оставались в депозитах»,— сказал господин Марданов.

В конце встречи он добавил, что не станет опровергать озвученные бизнесменами проблемы: «Однако нам кажется, что мы либо уже прошли, либо проходим самую нижнюю точку развития экономики в этом цикле. Дальше мы должны продолжить снижение инфляции и увеличение инвестиционных планов».

Егор Якимов