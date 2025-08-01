Крахмал пересыпали соседям

Крупный производитель семян и средств защиты растений «Щелково агрохим» планирует вложить 8,5 млрд руб. в строительство завода амилозного крахмала в ОЭЗ «Липецк», сообщил губернатор Игорь Артамонов. По данным «Ъ-Черноземье», компания перенесла инвестпроект из Орловской области, площадку в которой рассматривала ранее. Мощность производства оценивается в 30 тыс. т в год. Эксперты предупреждают, что инвестору предстоит решать в том числе сложности с сырьем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Между двумя областями с особыми экономическими зонами (ОЭЗ) инвестор выбрал Липецкую

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Между двумя областями с особыми экономическими зонами (ОЭЗ) инвестор выбрал Липецкую

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Щелково агрохим» планирует разместить завод амилозного (с содержанием более 40% амилозы, определяющей возможное использование продукции) крахмала на грязинской площадке ОЭЗ «Липецк», сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. Господин Артамонов подписал инвестиционное соглашение с гендиректором и совладельцем компании Салисом Каракотовым. Ее вложения могут составить 8,5 млрд руб. Пустить завод собираются в первом квартале 2028 года. Власти рассчитывают на создание 200 рабочих мест.

Амилозный крахмал применяется в пищевой промышленности: из него делают съедобные пленки и покрытия, желейные изделия. Этот продукт используется как загуститель и гелеобразователь в кондитерских и хлебобулочных изделиях, при производстве макарон. Помимо крахмала планируют выпускать гороховый протеин и пищевые волокна. Под проект в регионе зарегистрировано юрлицо ООО «Амилоза».

Завод планировали строить в Орловской области — соглашение компания в марте 2025-го подписывала и с главой этого региона Андреем Клычковым. По словам источников «Ъ-Черноземье» в региональной власти, на тот момент инвесторы «выбирали между двумя субъектами РФ и, к сожалению, сделали окончательный выбор в пользу другого».

Собеседник «Ъ-Черноземье» в правительстве Липецкой области отметил, что переговоры о переносе проекта «были длительными и сложными, но в итоге привели к положительному результату»

Господин Клычков сообщал на пресс-конференции в марте, что мощность завода составит 30 тыс. т амилозного крахмала в год. Инвестиции оценивались в 8 млрд руб., а построить предприятие должны были в 2025–2027 годах.

В правительстве Липецкой области не пояснили «Ъ-Черноземье», менялись ли параметры проекта при переносе в другой регион: «Мы сообщаем только те параметры, которые нам дал инвестор». В «Щелково агрохиме» не ответили на звонки «Ъ-Черноземье».

По данным Rusprofile, ООО «Амилоза» зарегистрировано на грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» в 2025 году для производства крахмала и крахмалосодержащих продуктов. Уставный капитал — 1 млн руб. Учредитель и гендиректор — Салис Каракотов. АО «Щелково агрохим» зарегистрировано в Щелково Московской области в 1999 году для производства пестицидов и прочих агрохимических продуктов. Уставный капитал — 197 млн руб. До 2021 года компания принадлежала Салису Каракотову, Людмиле Приходько, Якову Аветисову, Ольге Костиковой и Эльмире Ираидовой, текущие учредители не раскрываются. В 2024 году выручка АО составила 41 млрд руб., чистая прибыль — 5 млрд руб. Гендиректор — Салис Каракотов.

Кандидат экономических наук, липецкий бизнес-эксперт Игорь Тиньков отметил, что «успешность региона в конкуренции за инвестиции прямо пропорциональна возможности предпринимателей взаимодействовать с властью»: «Чем лояльнее регион, чем быстрее документооборот и чем глубже понимание бизнес-процессов у чиновников, тем охотнее инвестор взаимодействует с ними».

Рынок крахмала в РФ рос в 2024 году, в начале 2025-го он показал небольшое снижение. По данным «Союзкрахмала», в России в первом квартале 2025 года производство нативных (необработанных) крахмалов осталось на уровне прошлогоднего показателя, составив 102,8 тыс. т (103,6 тыс. т годом ранее). Выпуск модифицированных крахмалов упал на 8,4%, до 29,9 тыс. т (32,7 тыс. т годом ранее). В Липецкой области уже есть участник профильного рынка — АО «Чаплыгинский крахмальный завод». В начале года предприятие увеличило производство обработанных крахмалов на 12%, а необработанных — на 6%. Также на 6% выпуск нативных крахмалов нарастило АО «ХП "Крахмалопродукт"» в Тамбовской области. По итогам 2024 года в стране в целом произвели 406,8 тыс. т нативных крахмалов, что на 2,9% больше, чем за предыдущий год. Выпуск модифицированных крахмалов увеличился на 4,6%: со 117,8 до 123,2 тыс. т. Всего в стране работает 22 завода по производству крахмала.

Специалист в области картофелеводства (самое распространенное сырье для производства крахмала), фермер Юрий Попов предупреждает, что инвесторам нужно будет обеспечивать себя сырьевой базой, поскольку в производстве будут востребованы особые сорта картофеля с высоким содержанием крахмала. «Если компания будет давать фермерам семена, тогда у нее все получится,— говорит эксперт.— Липецк, Воронеж, Тамбов и особенно Тула обеспечат их картофелем. Чипсовые заводы уже дают аграриям семена, поэтому для них картофель выращивают специально. Заинтересованные в результате переработчики должны сами контролировать качество семян и производство картофеля. Это специфическая культура, за ней нужен глаз да глаз».

Доктор сельскохозяйственных наук, директор по развитию ООО «Агролига центр селекции растений» Сергей Гончаров отмечает, что при сложностях с картофелем инвестор может использовать на липецком заводе и другие виды сырья, в том числе зерно: «Сегодня страна столкнулась с катастрофой на этом рынке: слишком крепкий рубль, низкие внешние цены, высокие таможенные пошлины привели к тому, что производство зерна стало абсолютно нерентабельным. Ситуацию может спасти глубокая переработка, это клапан, который позволяет убирать проблему перепроизводства».

Также, по мнению эксперта, перспективно и производство протеина из гороха: «Горох растет в цене, занятые им площади увеличиваются. Протеин из него в РФ практически не производят, а ведь здесь может быть построена такая же сбытовая цепочка, как по сахарной свекле, подсолнечнику, пивоваренному ячменю».

Егор Якимов, Юрий Голубь