«Ремстройсервис» Тучкова раскрыл параметры проекта в рамках КРТ под Липецком

ООО «Специализированный застройщик "Ремстройсервис Романово"» (входит в ГК «Ремстройсервис» Павла Тучкова) раскрыло «Ъ-Черноземье» параметры проекта комплексного развития территории (КРТ) на участке на северо-западной окраине Липецка. Застройщик планирует возвести там в 2025–2030 годах микрорайон таунхаусов на 13 кварталов из 23 домов на 182 квартиры, рассказали в компании.

Инфраструктура микрорайона будет включать школу, детский сад, учреждение здравоохранения, торговый и культурно-досуговый центры, спортивный и бизнес-центр с офисами от 15 кв. м. Общая жилая площадь таунхаусов составит 180,1 тыс. кв. м, самая маленькая двухкомнатная квартира — 66 кв. м, самая большая трехкомнатная — 110 кв. м.

Проект будет реализован в рамках КРТ участка 70 га в районе улицы Шахтерской, Лебедянского шоссе и автодороги Орел-Тамбов, право на которое компания выиграла на торгах в 2023 году. Застройщик планирует инвестировать 13 млрд руб. (ранее сообщалось о 13–14 млрд). Тогда сообщалось, что компания будет платить годовую аренду за федеральный участок в размере 12,5 млн руб. и за десять лет действия договора может выплатить 125,4 млн. Застройщику разрешают возвести 152–182 тыс. кв. м жилья блокированного типа или малой этажности до четырех этажей, а также обязывают «Ремстройсервис» предоставить площади для социальных и коммерческих объектов.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Ремстройсервис Романово"» зарегистрировано в 2020 году в Липецке. Основной вид деятельности — заказчик-застройщик, генподрядчик. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Управляющая организация — ООО «Ремстройсервис». Единственный владелец — Павел Тучков, которому также принадлежит в разных долях 27 компаний. Выручка за 2024 год составила 306 млн руб., чистая прибыль — 14 тыс. руб.

В начале 2025-го компания заявила о планах построить на улице Посадской в селе Ленино, в 20 км от облцентра, шесть двухэтажных таунхаусов за 457,2 млн руб.

Ульяна Ларионова