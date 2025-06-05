И молкнет робот мой

ООО «Курский электроаппаратный завод» (КЭАЗ) Андрея Канунникова приостановило реализацию в Курской области проекта производственно-логистического комплекса в ожидании господдержки. Ранее компания планировала создать роботизированные склады и электронное производство за 2,97 млрд руб., рассчитывая на введение на территории всей области свободной экономической зоны (СЭЗ). Эксперты считают, что расширение производства отвечает общему тренду на импортозамещение, и отмечают, что сокращение мер поддержки может быть критичным для подобных высокотехнологичных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Планы компании могут воплотиться в жизнь лишь в случае поддержки, уверены эксперты

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Планы компании могут воплотиться в жизнь лишь в случае поддержки, уверены эксперты

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

ООО «КЭАЗ», входящее в ГК «КЭАЗ», сообщило о переносе планов строительства в регионе производственно-логистического комплекса. По данным облправительства, компания собиралась инвестировать в создание электронного производства и роботизированные склады 2,97 млрд руб., что позволило бы усилить позиции в приборостроении и создать 125 рабочих мест. В самой компании пояснили, что планировали приступить к реализации проекта в текущем году в надежде на введение СЭЗ в регионе. Однако Курская область, за исключением приграничных районов, не была включена в список геостратегических территорий России, рассказали в компании. «Такое решение не дает возможности получить меры господдержки и технопарку, где планировалось создание роботизированного склада. В связи с этим дата начала проекта пока не определена»,— отметили в КЭАЗ.

По данным Rusprofile, ООО «КЭАЗ» зарегистрировано в Курске в 2002 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. Уставный капитал — 2,1 млн руб. Управляющая организация — АО «УК КЭАЗ». Единственный владелец — Андрей Канунников. Выручка компании в 2021 году составила 4,4 млрд руб., чистая прибыль — 25,7 млн руб. Более поздние финпоказатели не раскрываются.

По собственным данным, компания занимается разработкой и производством электротехники с 1945 года, выпускает более 32 тыс. наименований электротехнических продуктов. Продукция КЭАЗ используется в промышленности, морских судах, подвижных составах РЖД и метрополитена, а также в АЭС и ТЭЦ. По инициативе КЭАЗ в Курске создан промышленный технопарк «Союз», а в 2024 году на его базе — электротехнический кластер Курской области.

В марте правительство РФ распространило действие преференциального режима СЭЗ на территории Льгова, а также Льговского и Большесолдатского районов. До этого режим СЭЗ действовал для предприятий из приграничных Беловского, Глушковского, Кореневского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского районов. 21 мая президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о распространении режима СЭЗ на всю Курскую область и пообещал обсудить этот вопрос с правительством РФ.

Эксперт КГ «Полилог» Евгений Зленко отмечает, что на проект предсказуемо влияет нерешительность властей в вопросе введения СЭЗ. «Планирование и реализация крупных инвестпроектов зависит от предсказуемости и стабильности среды. Когда предприятия ожидают введения СЭЗ и строят расчеты с опорой на меры поддержки, замедление реализации таких планов может повлиять на инвестиционную активность. Для многих высокотехнологичных проектов даже 10–15% изменений в структуре издержек может быть критичными. Поэтому "подвисание" проекта действительно может быть реакцией на неопределенность»,— пояснил господин Зленко и подчеркнул, что остается открытым вопрос, произойдет ли перетекание бизнеса в те районы, где уже действует СЭЗ.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов согласен, что планы компании могут воплотиться в жизнь лишь в случае поддержки. «Проект отвечает реалиям времени: с одной стороны, российская промышленность взяла курс на роботизацию, призванную компенсировать нехватку кадров. С другой — предприятие идет в русле импортозамещения, намереваясь создать производство электронных изделий»,— подчеркнул господин Хазанов.

Его мнение разделяет региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко, указывая на общий тренд на роботизацию и автоматизацию всех процессов. «Компании стремятся увеличить производительность и точность выполнения операций, а также снизить зависимость от дефицита рабочей силы. В последнее время такие российские компании, как Wildberries, X5, Ozon, активно вкладываются в развитие автоматизации процессов в логистике и складских операций. Однако с учетом высокой ключевой ставки ЦБ все процессы развития бизнеса могут замедлиться»,— отметил Виктор Афанасенко.

Ульяна Ларионова