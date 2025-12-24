КИТ урезал количество домов в проекте КРТ в Воронеже вдвое, увеличив их площадь

ООО Предприятие «ИП К.И.Т.» скорректировало проект комплексного развития территории (КРТ) 6,28 га в Коминтерновском районе Воронежа. Теперь на участке в 6,28 га, ограниченном улицами 9 Января, Семилукской, Краснодонской и Малаховской вместо заявленных ранее десяти многоэтажек застройщик возведет пять многосекционных домов. При этом общая площадь жилых помещений, как и объем инвестиций, останется прежней, рассказал «Ъ-Черноземье» коммерческий директор компании Сергей Рожков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также поменялась этажность строений. После победы на торгах по КРТ в 2024 году «КИТ» заявлял о планах возвести дома высотой от двух до 25-ти этажей. Теперь проектом предусмотрена переменная этажность секций зданий (от 10 до 18 этажей). Общая жилая площадь осталась прежней — 91 тыс. кв. м. Всего с 2026 до 2033 года планируется снести 28 многоквартирных домов. На территории комплекса планируется устройство подземного паркинга. Объем инвестиций господин Рожков оценил в 10 млрд руб., из которых 3 млрд руб. будет направлено на расселение и снос имеющихся зданий.

Проект получил одобрение во время общественных слушаний, однако разрешение на строительство пока не выдано. Начать работы планируется в 2026 году со сноса здания детского сада на 140 мест и последующего строительства нового на 280 мест, а также расселения и сноса трех жилых домов.

«На этапе разработки проекта возникло много сложностей в связи с большим количеством требований и законодательных ограничений. В том числе была длительная история с разграничением участков и поиском решения для детского сада, который изначально планировалось отремонтировать, но в итоге сейчас обсуждается его снос и строительство нового»,— пояснил господин Рожков.

По данным Rusprofile, ООО Предприятие «ИП К.И.Т.» зарегистрировано в Воронежской в области в июле 1999 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 3 млн руб. Директор — Вячеслав Куликов, единственный владелец — Иван Куликов. В 2024 году выручка составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 91,9 млн руб. Куликовым принадлежат еще по несколько связанных друг с другом компаний, в том числе со словом «КИТ» в названии.

Властям удалось найти застройщика со второго раза после значительного изменения проекта. На первых торгах в 2022 году стоимость права на заключение договора КРТ составляла 70,1 млн руб., а победитель должен был построить детсад на 140 мест и школу на 1,5 тыс. мест, при этом разрешалось возвести до 94,2 тыс. кв. м жилья. Застройщики заявили о нерентабельности проекта. В итоге обязательства по соцобъектам мэрия исключила, а объемы жилья увеличила. «КИТ» выиграл торги в январе 2024 года по начальной цене — 50,3 млн руб.

Директор агентства недвижимости «Мегаметр» Катерина Князева считает, что проект позволит улучшить район города: «В этой локации очень старый жилой фонд, который давно не соответствует нормам, жители мечтают о благоустройстве района. Проект будет пользоваться спросом у покупателей еще и потому, что до центра города рукой подать». При этом эксперт предположила, что уменьшение количества зданий при увеличении секционности позволит снизить затраты на строительство и коммуникации.

С ней не согласен сопредседатель воронежского реготделения общественной организации «Город и транспорт» Юрий Новиков, называющий местоположение нового комплекса «сомнительным»: «Район очень депрессивный, здесь большая промзона, плохая транспортная доступность, а увеличение жилой площади может привести к транспортному коллапсу. При этом все коммуникации очень ветхие, присоединение к ним тоже может привести к проблемам. Поэтому квартиры привлекут скорее всего тех покупателей, которые рассматривают жилье лишь в качестве инвестиций».

В октябре мэрия Воронежа подписала договор о КРТ на месте Воронежского экскаваторного завода с застройщиком «Арт сити», близким «Мегиону» Бориса Нестерова. Проектом также заинтересован «Выбор» Александра Цыбаня, который планирует участвовать в аукционе на КРТ соседнего участка.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова